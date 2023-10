Stiri pe aceeasi tema

- Meci slab pe arena „Francisc Neuman”, la ultima apariție a echipei UTA pe acest stadion pana anul viitor, cand vor fi incheiate lucrarile de montare a noului gazon. Un fotbal exact ca rezultatul, la nivelul zero, iar la final am auzit primele reproșuri la adresa lui Mircea Rednic: „Ai facut cea mai…

- Mircea Rednic, 61 de ani, a trecut peste problemele medicale ce l-au speriat la finele lunii august, este pregatit pentru etapa de vineri seara contra unui vechi amic, Ioan Ovidiu Sabau (U Cluj), și a spus care e situația in cadrul echipei „textiliștilor”. Mircea Rednic, 61 de ani, revine in circuit…

Mircea Rednic nu este prezent la partida pe care UTA o joaca in seara aceasta de la ora 21.30 pe terenul celor de la Sepsi... Micovschi e titular cu Sepsi! Benga revine și el in primul unsprezece

Veste, am putea spune, șocanta legata de antrenorul echipei UTA, Mircea Rednic. El a suferit un infarct in timpul meciului pe care UTA l-a caștigat... Mircea Rednic a suferit un infarct! Medicii i-au montat un stent și va lipsi la urmatoarele meciuri

Noi, cei de la Special Arad, nu am participat nici la conferința de presa din aceasta dupa amiaza la care a fost prezent antrenorul echipei... Mircea Rednic: „Dorin Rotariu mi-a cerut sa mai aștept patru-cinci zile"

Kyvon Leidsman a fost pariul lui Mircea Rednic pentru acest sezon la UTA. Cu fiecare ocazie pe care a avut-o, antrenorul Batranei Doamne l-a laudat... Leidsman a fost scos de UTA de pe lista LPF! Sa n-ajungi sa te laude Rednic…

Despre neajunsurile legate de modul in care s-a efectuat reabilitarea terenului de sport al Colegiului Național „Moise Nicoara" din Arad („Slavici") s-a tot vorbit in... Tupeu maxim! Dupa ce a cheltuit aproape un milion de euro din buzunarul aradenilor, Primaria se uita la un leu, taxa pentru…