- ​Antrenorul echipei Poli Iasi, Mircea Rednic, i-a criticat pe conducatorii FC Dinamo pentru situatia în care a ajuns fosta lui echipa, informeaza News.ro."Nu vreau sa vorbesc de Dinamo. Am fost acolo, asta a fost decizia lor, cei care au ramas sa-si asume. (n.r. - Criza?) Nu stiu, întrebati-i…

- Dupa ce a fost dat afara de Dinamo, la finalul sezonului trecut, Mircea Rednic (57 de ani) nu ii iarta pe șefii „cainilor” și i-a atacat din nou. „Nu vreau sa vorbesc de Dinamo. Cei de acolo sa iși asume situația. Daca bugetul s-a dublat și ești tot pe 9, inseamna cu sunt probleme. Intrebați-i pe…

- Poli Iași incepe sa-și reconstruiasca echipa dupa ce noul antrenor, Mircea Rednic, a renunțat la 11 jucatori. Primul pas a fost legitimarea lui Razvan Gradinaru, fost la Chiajna, care a semnat pana in vara lui 2021. Urmatoarea achiziție a moldovenilor este Linas Klimavicius. Adus de Rednic in Romania,…

- Poli Iași // Mircea Rednic (57 de ani) a ajuns la un acord cu Poli Iași, echipa la care va lucra in urmatoarele 6 luni și pe care trebuie s-o salveze de la retrogradare. Mircea Rednic a revenit in forța in circuitul fotbalistic intern dupa experiența nereușita de la Dinamo, din sezonul trecut. Antrenorul…

- Mircea Rednic (57 de ani) a vorbit pentru prima data de la anunțul lui Poli Iași, care a publicat pe site-ul oficial acordul cu fostul antrenorul de la Dinamo, Rapid sau Standard Liege. „Am ajuns la un acord cu Iașiul, dar pana nu semnez nu dau niciun interviu. Atat pot sa spun, ca nu se pune problema…

- ​Conducerea clubului Poli Iasi anunta ca a ajuns la un acord cu cel mai titrat antrenor din Liga 1, Mircea Rednic, care va conduce echipa în urmatoarea perioada, scrie News.ro.Semnarea contractului va avea loc în primele zile ale noului an.Mircea Rednic a obtinut, ca antrenor…

- Mircea Rednic (57 de ani), ultima data la Dinamo, a dat un raspuns favorabil ofertei celor de la Poli Iași. Rednic a caștigat lupta cu Eugen Neagoe pentru postul de antrenor al ieșenilor și urmeaza sa semneze contractul in primele zile din 2020. Alegerea fusese facuta luni, in urma Consiliului Director,…

- Mihai Teja, antrenorul lui Poli Iași, a declarat, vineri, dupa victoria obținuta de Dinamo in fața elevilor sai, scor 0-1, ca arbitrul nu a acordat penalty la un fault comis asupra lui Loshaj, potrivit Mediafax.”Am sperat la mai mult, mai ales in prima repriza. Cred ca am avut și un penalty…