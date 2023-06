Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo, a dat detalii despre situația unuia dintre cei mai importanți jucatori din lot: extrema franceza Lamine Ghezali (23 de ani). Venit in vara lui 2022 la Dinamo, de la Saint-Etienne B, Ghezali a impresionat in tricoul „cainilor”, in special in a doua parte a sezonului.…

- Continue reading Poli Iași – Dinamo, Oțelul – Unirea Dej, Steaua – Buzau. Live pe playsport.ro, ora 13:00. Asta e ultimul ”razboi” pentru promovarea directa! Cum arata clasamentul in timp real at Info real.

- Ideea lui Ovidiu Burca care anunța la finalul remize cu Gloria Buzau (2-2), cand Dinamo a revenit de la 0-2 - „poate acest punct ne va ajuta pentru promovarea directa” - este și in asentimentul jucatorilor „cainilor”. Dinamo - Unirea Dej va avea loc sambata, de la 14:45, liveTEXT pe GSP. ...

- Elevii revin, miercuri, la scoala si vor avea cursuri pana la finalul anului scolar 2022 – 2023 . Elevii se intorc astazi, 19 aprilie, la cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei . Acesta este ultimul dintre cele cinci module ale anului scolar, iar in unele unitati de invatamant…

- Andrei Nicolescu, unul dintre „stalpii” din noua conducere a lui Dinamo, a criticat arbitrajul din derby-ul cu CSA Steaua, pierdut de „caini” cu 0-2. Omul de afaceri considera ca ambele goluri ale „militarilor” au fost neregulamentare. Ovidiu Burca: „Azi nu le-am intins mana arbitrilor!” Și tehnicianul…

- Gabriel Glavan, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați scouteri din fotbalul romanesc, despre care s-a scris recent ca ar urma sa preia funcția de director sportiv la Dinamo, evidențiaza intr-o postare pe Facebook o faza-spectacol reușita de echipa lui Ovidiu Burca in duelul cu Oțelul, caștigat…

- Dinamo a invins-o pe Oțelul, scor 3-0, in runda cu numarul 3 din play-off-ul ligii secunde. Ovidiu Burca (43 de ani), antrenorul „cainilor”, și-a felicitat elevii și face deja planuri pentru derby-ul cu Steaua, de runda viitoare. „Craiova Maxima, povestea unei iubiri alb-albastre" poate fi CUMPARATA…

- Dinamo se afla acum pe locul 4 in play-off-ul in Liga 2, loc care duce la barajul pentru accederea in Liga 1, dar antrenorul Ovidiu Burca spera ca echipa sa promoveze direct pe prima scena. Cu o zi inainte de meciul cu Oțelul, locul 3, (vineri, 20:30), Ovidiu Burca a vorbit despre șansele de promovare…