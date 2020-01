Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic (57 de ani), noul antrenor al celor de la Poli Iași, a comentat ironic numirea lui Adrian Mutu (41 de ani) la naționala U21. „A fost ales in unanimitate... Ba, nu s-a gasit unul sa mai propuna un nume? Toți, ca pe vremea lui Ceausșescu, unanimitate. «Gheorghe, Gheorghe sa fie!». Mai erau…

- ​Antrenorul echipei Poli Iasi, Mircea Rednic, i-a criticat pe conducatorii FC Dinamo pentru situatia în care a ajuns fosta lui echipa, informeaza News.ro."Nu vreau sa vorbesc de Dinamo. Am fost acolo, asta a fost decizia lor, cei care au ramas sa-si asume. (n.r. - Criza?) Nu stiu, întrebati-i…

- Tehnicianul Mihai Teja este noul antrenor al echipei de fotbal FC Voluntari, el urmand a fi prezentat oficial de gruparea ilfoveana intr-o conferinta de presa programata, joi, la Stadionul "Anghel Iordanescu". In varsta de 41 de ani, Teja a condus formatia CSM Poli Iasi pana la 23 decembrie 2019 cand…

- ​Dumitru Dumitriu, membrul Federației Române de Fotbal, a vorbit, vineri, despre performanțele obținute de Bogdan Argeș Vintila la FCSB, potrivit Mediafax.Fostul antrenor al Stelei București este placut impresionat de performanțele obținute de Bogdan Argeș Vintila la FCSB.”Este o…

- ​Conducerea clubului Poli Iasi anunta ca a ajuns la un acord cu cel mai titrat antrenor din Liga 1, Mircea Rednic, care va conduce echipa în urmatoarea perioada, scrie News.ro.Semnarea contractului va avea loc în primele zile ale noului an.Mircea Rednic a obtinut, ca antrenor…

- Poli Iași și FCSB se intalnesc in etapa a 19-a din Liga 1, de la ora 20:30. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #18 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat Roș-albaștrii au un meci mai puțin, dupa ce partida din etapa…

- Dumitru Dragomir (73 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, considera ca Mircea Rednic (57 de ani) ar trebui sa preia naționala Romaniei, dupa ce Cosmin Contra (43 de ani) și-a anunțat demisia. Romania a fost invinsa de Spania, 0-5, in ultimul meci din preliminariile EURO 2020.…