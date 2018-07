Stiri pe aceeasi tema

- Al-Wahda, formația antrenata de Laurențiu Reghecampf, intenționeaza sa dea lovitura pe piața transferurilor in aceasta vara. Una dintre ținte este unul dintre cei mai buni fotbaliști romani, Nicolae Stanciu, aflat in prezent in Cehia, la Sparta Praga. Intențiile gruparii din Emirate au fost dezvaluite…

- Laurențiu Reghecampf și-a marit staff-ul la Al Wahda, in Emiratele Arabe, cu preparatorul fizic roman Bogdan Merișanu. Conform TV Digi Sport, acesta a mai lucrat cu Daniel Isaila la naționala Romaniei sub 21 de ani, dar și la celelalte loturi de juniori. "A facut scoala in Anglia, iar modul sau de lucru…

- Valerica Gaman, la Al Shabab. Fundasul de 29 de ani a semnat cu echipa lui Marius Sumudica. FCSB va primi 75.000 de euro pentru fostul jucator al Astrei, care mai avea contract cu ros-albastrii pana in 2019, informeaza digisport.ro. Gaman a semnat deja contractul si urmeaza sa faca vizita medicala la…

- Laurențiu Reghecampf, antrenorul celor de la Al Wahda in Emiratele Arabe Unite, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre planurile pe care le are la echipa sa. In interviul de trei pagini pentru Gazeta Sporturilor, Laurențiu Reghecampf a dezvaluit ca vrea sa-l aduca la echipa pe preparatorul fizic…

- Cu cine a semnat Marius Șumudica. Saudiții de la Al Shabab și turcii de la Akhisarspor susțin ca s-au ințeles cu tehnicianul roman. Marius Șumudica era dat de saudiți la echipa Al Shabab, echipa care a ocupat, in sezonul trecut, locul 10 in competiția interna. Șumi s-ar fi inlțeles pentru un contract…

- Naționala U21 a ramas, incepand de astazi, fara antrenor. Daniel Isaila a parasit echipa, dand curs unei oferte tentante din Arabia Saudita. Tehnicianul de 45 de ani iși va incheia amiabil contractul cu FRF și va pleca in Arabia, la formația Al-Hazm. Isaila va deveni al doilea antrenor care antreneaza…

- Laurențiu Reghecampf a ratat orice șansa la titlu in Emiratele Arabe Unite. La cateva zile dupa ce și-a inmormantat soacra, ”Reghe” are parte de un alt moment greu. Echipa lui, Al Wahda, a pierdut lupta la titlu in prima liga din Emirate. Formatia pregatita de tehnicianul roman a fost invinsa, pe teren…

- Anamaria Prodan si-ar fi trimis fiul, pe Laurensiu jr, in strainatate, mai precis la Abu Dhabi, acolo unde Laurențiu Reghecampf o antreneaza pe Al Wahda. Starea de sanatate a Ionelei Prodan ar fi determinat-o pe impresara sa ii ramana alaturi mamei sale, in spital, iar pentru a ii fi mereu aproape…