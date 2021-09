Mircea Rednic (59 de ani) va prelua banca tehnica de la Dinamo in pauza competiționala din octombrie, provocata de meciurile echipelor naționale. Dinamo trece printr-o perioada neagra in campionat, unde are 7 infrangeri consecutive, cu un golaveraj horror, 1-20! Antrenor interimar in aceasta perioada este Sorin Colceag, dar postul de „principal” va fi preluat in curand de Mircea Rednic, antrenorul care a adus ultimul titlu in vitrina clubului alb-roșu, in 2007. ...