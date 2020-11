Mircea Radulian: Un cutremur puternic poate să se producă oricând în România. Ce spune Mărmureanu Cutremur in Romania. "Dansul este mai optimist, aș zice eu. E greu de spus, nici macar la nivelul acesta, sa spui intervale de timp mai mari daca ne așteptam sau nu la un cutremur. Sincer sa fiu, din punctul meu de vedere, un cutremur poate sa apara oricand in Romania. Nu trebuie sa ne speriem, dar trebuie sa fim cat mai bine pregatiți. Din punct de vedere al omului de știința, orice cutremur și alea mai mici, și cu atat mai mult cele mai mari, sunt extrem de prețioase. Nu ne dorim un cutremur pentru ca știm ce inseamna: distrugeri, pierderi de vieți omenești. Pe de alta parte, ca om… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

