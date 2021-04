Stiri pe aceeasi tema

- Toader a precizat ca TIR-ul nu putea funcționa la capacitatea maxima The post Legile Puterii | Bogdan Toader, fost președinte al CJ Prahova: "TIR-ul de la Victor Babeș nu a funcționat corespunzator nici la Spitalul din Ploiești" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Legile Puterii…

- Weber ii cere premierului Citu sa explice de ce niciuna dintre cele 20 de hotarari adoptate de CNSU nu au fost publicate in Monitorul Oficial The post Avocatul Poporului, la „Legile Puterii", despre restricțiile care nu apar in Monitorul Oficial appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Pana astazi, 29 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 940.443 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). The post Bilanț coronavirus: 3.825 de cazuri noi și 120 de decese. Vezi situația pe fiecare județ appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț…

- Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 886.752 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). The post Bilanț coronavirus: 5.593 de cazuri noi și 143 de decese. Vezi situația pe fiecare județ appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț…

- Dezvaluiri in exclusivitate la Culisele Statului Paralel despre dosarul Fermei Baneasa, una dintre cele mai mari bombe judiciare The post Culisele dosarului „Ferma Baneasa": A venit Becali in birou și a inceput „Mai pacatoșilor, mai prapadiților!" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- QS World University Rankings by Subject 2021 este un prestigios clasament internațional The post UMF Cluj – singura universitatea de medicina și farmacie din Romania inclusa in clasamentul QS World University Rankings by Subject 2021 appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: UMF Cluj…

- In afara de Dinastia Hohenzollern, numai Mugur Isarescu a rezistat atatia ani prin cele mai turbulente momente economice si politice la carma tarii The post AZI, ora 18: De 30 de ani la BNR! Dezvaluiri senzaționale despre Mugur Isarescu la Culisele Statului Paralel appeared first on Realitatea de Mureș.…

- AUR a explicat intr-un comunicat de presa motivul celor doua excluderi The post Diana Șoșoaca a ramas fara sprijin politic din partea AUR pentru indisciplina. Un alt parlamentar a fost EXCLUS – Explicațiile conducerii AUR appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Diana Șoșoaca a ramas…