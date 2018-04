Emisiunea lui Mircea Radu de la Antena 1, „Ie, Rmanie”, a fost scoasa de pe post dupa doar șapte ediții. Ultimul episod a fost difuzat pe 20 aprilie, fara a mai ajunge la marea finala, iar premiul de 20.000 de euro nu a mai fost acordat. Emisiunea lui a avut un debut slab in audiențe. […] The post Mircea N. Stoian, reacție dupa eșecul lui Mircea Radu la Antena 1: „A tulit-o precum gandacelul de bucatarie de sub frigiderul TVR și a lasat-o pe demult-expirata Marina Almașan” appeared first on Cancan.ro .