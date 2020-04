Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Mircea Muresan s-a stins vineri dimineata, la varsta de 91 de ani. Cunoscut pentru peliculele 'Rascoala', 'Ion, blestemul pamantului, blestemul iubirii', 'Horea', 'Baltagul', Mircea Mureșan a fost și profesor la Universitatea de Teatru si Film.

- Regizorul Mircea Muresan, celebru pentru serialul „Toate panzele sus”, a murit vineri, a anunțat președintele Uniunii Cineastilor din Romania. Mircea Mureșan a murit la varsta de 91 de ani. Acesta este cunoscut pentru celebrul serial „Toate panzele sus”. „S-a stins din viata un mare regizor. Mircea…

- Președintele Uniunii Cineaștilor din Romania, Laurențiu Damian, a anunțat decesul lui Mircea Mureșan intr-o postare pe Facebook, in urma cu aproximativ o ora. „S-a stins din viața un mare regizor. Mircea Mureșan. Un fondator al filmul romanesc. Un om care a daruit filme de excepție. Un om care s-a daruit…

- Tragedie in lumea filmului romanesc. A murit Mircea Mureșan, regizorul serialului "Toate panzele sus". Acesta avea 91 de ani.O alta creație de succes a marelui regizor a fost ecranizarea romanului „Rascoala“, al lui Liviu Rebreanu, prin intermediul careia a intrat pe lista scurta a cineastilor romani…

- Regizorul de film Mircea Muresan Mircea Nicolae Ioan Muresian a incetat din viata astazi, la varsta de 91 de aniDebutul in film il face dupa absolvirea in 1955 a IATC, cu un film avandu i in distributie pe Dumitru Furdui si Vasilica Tastaman Toamna se numara..., 1961 . Dobandeste consacrarea cu Rascoala…

- Cel mai in varsta regizor roman in viata, Mircea Muresan, s-a stins astazi din viata. El a ramas definitiv in memoria cinefililor datorita serialului „Toate panzele sus“, care a incantat copilaria si adolescenta multor generatii. De asemenea, una dintre creatiile sale reprezentative este ecranizarea…

- Am aflat povestea unui caz care dovedește profesionalismul foștilor lucratori de la Directia Contraspionaj, mai exact de la cei care au lucrat in filaj și care aveau ca obictiv spionii care acționau in Romania. Nu este de colo sa spunem ca aceasta operațiune, petrecuta in anul 1959, este o lecție pentru…

- # ”Probabil ca o sa reabilitez casa”, spune omul de afaceri, dupa ce a primit notificarea de la Direcția de Cultura și Patrimoniu Cultural Retrocedata in 2009, casa lui Liviu Rebreanu de la Valea Mare-Ștefanești, acolo unde scriitorul a scris romanele „Rascoala”, „Jar”, „Gorila” si „Amandoi” si unde…