- Ultimul clopoțel nu se aude anul acesta in curtea scolii, ci online. Astazi se incheie un an școlar cu totul atipic. Cursurile ținute pe diverse platforme, o opțiune la care pana in primavara nu se gandea nimeni, au devenit de baza.

- Orarul emisiunii "Teleșcoala", difuzata pe TVR 2 dar si in online, se schimba in saptamana 11-15 mai.Incepand de astazi, 11 mai, va fi difuzat un singur curs pe zi, atat pentru elevii de clasa a VIII-a, cat si pentru cei din clasa a XII-a, conform anuntului postat pe pagina de Facebook Telescoala TVR.Durata…

- # Profesoara Ioana Ghiga a apelat la sprijinul ONG-ului Narada: „In online, am putut sa lucrez diferențiat cu elevii mei, mult mai mult decat puteam la clasa” Școlile din Romania sunt inchise din 11 martie din cauza crizei provocate de noul coronavirus, iar saptamana trecuta Ministerul Educației și…

- Nici nu s au bucurat bine profesorii de ravnita debirocratizare ca iata Ministerul Educatiei vine cu o serie intreaga de instructiuni in cadrul unui ordin emis pentru crearea si sau intarirea capacitatii sistemului de invatamant preuniversitar prin invatare on line, pe care le puteti consulta in sectiunea…

- Ministrul Educatiei a emis astazi un ordin continand instructiuni de organizare a procesului de educatie in perioada in care cursurile se defasoara online. Printre altele, ghidul arata ca prezenta online la cursuri a elevilor si a cadrelor didactice va fi monitorizata de unitatile de invatamant.

- Ministerul Educației a emis un ordin de ministru care cuprinde o serie de masuri și prevederi pentru desfașurarea procesului de invațare on-line din invațamantul preuniversitar.„Instrucțiunile pentru organizarea sistemului de invațamant preuniversitar prin invațare on-line" vizeaza atat ...

- Nu mai merg copiii la gradinita, vine gradinita la copii. Gradinitele private fac cursuri pe deja faimoasa aplicatie ZOOM. Copiii se bucura ca isi revad colegii, iar parintii se bucura ca iau o pauza.Peste gradinite s-a asternut linistea. Activitatea, insa, exista. Cursurile s-au mutat pe…

- Reprezentantii Ministerului Educatiei i-au incurajat pe profesori, dupa ce s-a luat hotararea de a suspenda cursurile pentru a se preveni infectia cu corovirus, sa faca lectii online, pe diferite platforme, cu elevii. Unii profesori au tinut cont de rugaminte si se intalnesc cu elevii online, pentru…