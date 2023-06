Mircea Miclea: „Greva profesorilor trebuie să continue, prin solicitarea a 6% din PIB pentru educație” Aceasta revendicare rezolva problema pe termen lung și ar coagula interesul publicului larg, este de parere profesorul universitar. „Rezolvarea pe termen lung a crizei din invațamant inseamna alocarea substanțiala, de 5-6% pentru educație, și atunci cred ca greva ar trebui continuata, cu aceasta revendicare principala: pentru a ne rezolva problema pe termen lung, cerem 6% din PIB pentru educație. O astfel de abordare a lucrurilor cred ca ar coagula și interesul publicului larg, care ar avea dovada clara ca profesorii nu susțin doar creșterea salariilor lor, ci vor investiții in sistemul de educație”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

