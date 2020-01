Stiri pe aceeasi tema

- "PSD susține introducerea unui salariu minim european reprezentand 60% din salariul mediu al fiecarui stat membru. Daca susții și tu acest lucru, poți semna petiția ce va fi inaintata Parlamentului European”, se arata intr-o postare a PSD de pe Facebook. Social-democrații precizeaza ca Romania…

- Romania – una dintre puținele țari din Europa care nu a introdus Educația pentru mediu in Sistemul de Invațamant. Senatorul Severica Rodica Covaciu, susține introducerea in Sistemul Național de Invațamant, a Educației pentru mediu. Una dintre concluziile evaluarii din 2019 a punerii in aplicare a…

- Presedintele onorific al Institutului National de Fizica a Pamantului, Gheorghe Marmureanu, a comentat la Romania TV recenta activitate seismica in Europa, care a culminat cu puternicul cutremur din Albania, cu magnitudinea 6,6, de miercuri dimineata, soldat inclusiv cu pierderi…

- Surpriza in cazul fabricii Volkswagen din estul Europei. Premierul care va discuta direct cu Angela Merkel pentru a atrage investiția Guvernul de la Zagreb va discuta probabil cu liderul german Angela Merkel chestiunea intrarii Volkswagen in Croatia, a anuntat joi ministrul croat al Economiei, Darko…

- Ziarul Unirea Ministrul Educației anunța o reorganizare la nivel de gimnaziu și liceu. Care vor fi modificarile Noul Ministru al Educației, Monica Anisie, a anunțat un nou plan-cadru pentru gimnaziu și liceu, care presupune o micșorare a numarului de ore. Intr-un interviu acordat pentru Europa FM, Ministrul…

- Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, susține ca in cazul in care oamenii nu s-ar fi uitat la el ”ca la un ciudat” in momentul in care a incercat sa modernizeze educația din Romania, un candidat precum Viorica Dancila nu avea cum sa ajunga in turul II al alegerilor prezidențiale.Citește…

- Proiectul de Lege, propus de Tudor Ciuhodaru, ar urma sa fie votat in plenul Parlamentului European. ”Educația pentru sanatate va fi accesibila in toate țarile europene. Proiectul meu de rezoluție va fi votat joi in plenara Parlamentului European. E prima rezoluție a unui europarlamentar…

- Guvernul Orban pune educatia pe primul loc, a declarat joi vicepremierul Raluca Turcan, la preluarea mandatului de ministru al Educatiei si Cercetarii de catre Monica Anisie."E o bucurie sa instalam astazi ca ministru pe doamna Monica Anisie intr-un Guvern care intr-adevar si fara alte interpretari…