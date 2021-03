Stiri pe aceeasi tema

- ​​Mircea Lucescu nu are parte de pace cu fanii nici la luni bune de zile de la preluarea lui Dinamo Kiev. Fanii alb albaștrilor au afișat un mesaj rasist la adresa antrenorului român în vârsta de 75 de ani. La meciul tur cu Villarreal (optimi Europa League), în tribune…

- Mircea Lucescu, 75 de ani, a fost victima rasismului in meciul Dinamo Kiev - Villarreal 0-2 (0-4 la general), din turul optimilor de finala Europa League. Imaginile reprobabile din partida tur, disputata in urma cu o saptamana, au fost trecute cu vederea de oficialii UEFA, care nu au luat pana in acest…

- Mircea Lucescu, 75 de ani, a oprit flash-interviul de la finalul meciukui Villarreal - Dinamo Kiev 2-0 (4-0 la general), „optimile” Europa League. Brusc, Lucescu a intrerupt dialogul cu presa, deranjat de un monitor prezent in fața sa, probabil pornit, care-l deranja in momentul discursului. „Nu se…

- Mircea Lucescu (75 de ani) a dezvaluit ce i-a lipsit lui Dinamo Kiev pentru a trece de Villareal in „optimile” UEFA Europa League. Dinamo Kiev nu a avut nicio șansa in "dubla" cu Villarreal, cedand cu 2-0 și in Spania, iar Mircea Lucescu a recunoscut limitele liderului din Ucraina. "Avem jucatori tineri…

- Fotbalistul echipei Slavia Praga, Nicolae Stanciu, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia Glasgow Rangers, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Europa. Partida a fost arbitrata de Ovidiu Hategan. Stanciu a marcat in minutul…

- Azi se disputa partidele tur din „optimile” Europa League. Cele 8 confruntari pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro. In „optimi” avem doua dueluri romanești: Ianis Hagi (Rangers) vs. Nicolae Stanciu (Slavia Praga) și Mircea Lucescu & Tudor Baluța (Dinamo Kiev) vs. Andrei Rațiu (Villarreal)Ciprian…

- Unai Emery este "un antrenor foarte bun", a declarat Mircea Lucescu, tehnicianul lui Dinamo Kiev, despre omologul sau de la Villarreal, inaintea meciului de joi dintre cele doua echipe din turul optimilor de finala ale Europa League, transmite EFE. "Emery este un antrenor foarte bun, care…

- Igor Surkis (62 de ani), patronul lui Dinamo Kiev, este de partea lui Mircea Lucescu (75 de ani) in disputa cu facțiunea dura a fanilor din capitala Ucrainei. Dinamo Kiev joaca joi, de la 19:55, turul optimii de finala din Europa League, contra spaniolilor de la Villarreal. Mircea Lucescu este contestat…