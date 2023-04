Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal ucrainean Dinamo Kiev a anunțat sambata ca Mircea Lucescu va fi inlocuit pe banca echipei de secundul sau, Oleksandr Shovkovskyi, tehnicianul roman urmand a fi supus unei intervenții chirurgicale.

- Mircea Lucescu, antrenorul echipei Dinamo Kiev, a anuntat sambata, 22 aprilie, ca va fi supus unei interventii chirugicale la picior, intr-o unitate medicale din Ucraina, potrivit unei informari facute de clubul Dinamo Kiev, citata de News.ro.„De acum inainte merg la spital, dupa cum stiti am nevoie…

- Tehnicianul formatiei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a anuntat, sambata, ca va fi supus unei interventii chirugicale la picior. "De acum inainte merg la spital, dupa cum stiti am nevoie de operatie la picior pentru coxartroza. Am incredere in doctorul meu, asa ca o voi face la Kiev. As putea parasi Ucraina…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Formatia Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a remizat, vineri, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Rukh Lviv, intr-un meci din etapa a 21-a a campionatului Ucrainei, potrivit news.ro.Dinamo Kiev a deschis scorul in minutul 16, prin Vanat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mircea Lucescu (77 de ani), antrenorul echipei Dinamo Kiev, a vorbit despre retragerea sa din fotbal. Tehnicianul roman are contract cu gruparea ucraineana pana in vara anului 2024, dar s-ar putea retrage din fotbal pana atunci. Mircea Lucescu s-a aratat afectat de situația din estul Ucrainei. ”Sirenele…

- Intervenția diplomației romane, in frunte cu președintele Iohannis, in cazul problemei legate de canalul Bistroe, trebuie sa fie una ferma și care sa apere interesele Romaniei, transmit reprezentanții PUSL. Umaniștii amintesc ca Romania susține necondiționat Ucraina impotriva invaziei ruse, iar romanii…

- Dinamo Kiev și FC Hermannstadt au ajuns la un acord pentru transferul lui Daniel Paraschiv (23 de ani), in schimbul sumei de 1,2 milioane de euro. Atacantul nu e convins sa accepte mutarea, din cauza razboiului din Ucraina. Mircea Lucescu l-a urmarit atent pe Daniel Paraschiv și a decis sa il transfere…