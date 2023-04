Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal ucrainean Dinamo Kiev a anunțat sambata ca Mircea Lucescu va fi inlocuit pe banca echipei de secundul sau, Oleksandr Shovkovskyi, tehnicianul roman urmand a fi supus unei intervenții chirurgicale.

- Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor roman din istorie, vorbește despre problemele de sanatate pe care le are și face o dezvaluire despre cum i-a „furat” ghetele lui Ion Parcalab, atunci cand a jucat cu echipa naționala intr-un meci cu Franța, de la Paris. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata…

- Antrenorul celor de la Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, are probleme serioase de sanatate și va avea nevoie de o operație care l-ar putea ține departe de fotbal, cel puțin o perioada.Antrenorul roman a fost diagnosticat cu coxartroza, o afectiune care a articulatiei soldului. Aceasta afecțiune limiteaza…

- Dinamo Kiev, echipa pregatita de Mircea Lucescu (77 de ani), a pierdut și astazi in campionatul ucrainean, 0-1 cu Zorya. Dupa meci, antrenorul roman a fost intrebat daca ia in calcul sa demisioneze. Mircea Lucescu i-a adus titlul lui Dinamo Kiev in primul sezon la carma echipei, 2020/2021, dar stagiunea…

- Mircea Lucescu nu vrea sa plece din Ucraina, deși țara este sfartecata, de mai bine de un an, de un razboi teribil. Antrenorul roman a acordat un interviu in care a dezvaluit ca a avut oferta pe bani mulți de la formația turca Fenerbache și a explicat de ce a ales sa ramana la Dinamo […] The post Mircea…

- La 77 de ani, Mircea Lucescu iși continua activitatea in Ucraina și ramane apreciat pentru trofeele caștigate și celelalte rezultate deosebite obținute in longeviva-i cariera inceputa in 1979, cand era jucator-antrenor la Corvinul Hunedoara. Antrenorul roman a fost inclus de revista „FourFourTwo” intr-o…

- Mircea Lucescu (77 de ani), antrenorul lui Dinamo Kiev, a criticat prestația arbitrei Katerinei Monzul: „Au fost doua mari greșeli la fazele in care am primit gol”. Invinsa acasa cu 2-1 de Inhuleț, penultima clasata, Dinamo a slabit insa in iarna, vanzand cei mai buni jucatori. Antrenorul roman a reluat…

- Dinamo Kiev și FC Hermannstadt au ajuns la un acord pentru transferul lui Daniel Paraschiv (23 de ani), in schimbul sumei de 1,2 milioane de euro. Atacantul nu e convins sa accepte mutarea, din cauza razboiului din Ucraina. Mircea Lucescu l-a urmarit atent pe Daniel Paraschiv și a decis sa il transfere…