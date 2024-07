Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de azi, Mircea Lucescu (79 ani) s-a intalnit cu Mihai Stoichița, directorul Comisiei Tehnice a FRF, cel imputernicit de Razvan Burleanu sa negocieze cu viitorul A1 al „tricolorilor” Din momentul in care plecarea lui Edi Iordanescu de la carma primei reprezentative a fost oficializata,…

- Intrebat, dupa meciul cu FC Botosani, la flash interviu, daca a acceptat postul de selectioner al echipei nationale, propus de Federatia Romana de Fotbal, Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Farului, a spus:"Nu, eu am acceptat proiectul la Farul, asta am acceptat. Dar mai bine zis l am inceput, acum…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) iși cauta selecționer, asta dupa ce Edward Iordanescu a hotarat sa paraseasca naționala Romaniei. Se cauta selecționer Mihai Stoichița, șeful Comisiei Tehnice a FRF, a facut mai multe declarații, dupa o ședința de mai multe ore. Potrivit acestuia, Gica Hagi este considerat…

- Cu doar o zi inainte de a fi anuntat oficial ca noul selectioner al Romaniei, Gica Hagi pare ca s a razgandit. Motivul A avut o discutie cu comitetul executiv al FRF si a fost deranjat de anumite aspecte discutate.Disperati ca s ar putea face de ras, Razvan Burleanu si Mihai Stoichita au plecat deja…

- Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a fost desemnat, miercuri, prima optiune pentru postul de selectioner al echipei nationale a Romaniei de catre Comisia Tehnica a Federatiei Romane de Fotbal. Presedintele Comisiei Tehnice, Mihai Stoichita, a declarat ca in perioada urmatoare conducerea…

- Federația Romana de Fotbal se vede nevoita sa gaseasca un nou selecționer pentru echipa naționala, dupa ce Edi Iordanescu (46 de ani) a decis sa nu iși mai prelungeasca contractul, care expira la sfarșitul lunii iulie. Mai multe nume au fost vehiculate in spațiul public, sugerand ca lupta pentru postul…

- „Tricolorii” este aplicația pentru telefon lansata de Federația Romana de Fotbal. Suporterii vor gasi aici informații despre meciurile naționalei la EURO 2024: de la harți ale stadionelor pana la punctele dedicate fanilor, scrie europafm.ro. In aplicația „Tricolorii” care poate fi descarcata pe telefoane…