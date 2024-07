Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu a fost sambata seara invitatul special al Politehnicii Iași la evenimentul in care moldovenii au prezentat lotul cu care vor aborda sezonul 2024-2025 al Superligii. Echipa lui Tony da Silva a disputat și un amical impotriva celor de la Zimbru Chișinau, scor 0-3. In cadrul manifestarii,…

- Ioan Becali (72 de ani este de parere ca selecționerul Edward Iordanescu (46) ar trebui sa continue pe banca naționalei Romaniei și in campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Ioan Becali considera ca Europeanul bun facut de Romania ii va aduce lui Edi Iordanescu mai multe oferte gerenoase…

- Mircea Lucescu (76 de ani), fostul antrenor al „tricolorilor” (1981-1986), s-a declarat optimist in perspectiva „optimii” de maine, cu naționala Țarilor de Jos. In interviul acordat Tuttosport, Il Luce spune ca „Edward Iordanescu a facut o treaba excelenta și, chiar daca nu are individualitațile unor…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a afirmat, joi, la Radio Europa FM, intrebat daca Romania ar trebui sa dea Ucrainei sisteme Patriot, ca este „o decizie pur interna” și ca NATO nu va incerca „sa incline balanța intr-o forma sau in cealalta”. El precizeaza insa ca oferirea de ajutor…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație la FCSB, susține ca in acest moment, Rapidului i-ar fi prins bine Marius Șumudica pe banca. La Rapid un lucru e sigur in acest moment. Marius Șumudica nu va fi pe banca sezonul viitor. Patronul Dan Șucu susține ca inca așteapta raspunsul lui Mircea…

- Erika Isac a luat o decizie șocanta, schimbandu-și radical look-ul! Artista și-a surprins fanii cu cea mai recenta decizie a sa de a se rade in cap. Pe rețelele de socializare, celebra cantareața a postat o imagine care a provocat o adevarata senzație printre urmaritorii ei. Care este motivul acestui…

- Unul dintre jucatorii de baza ai lui Dinamo in aceasta stagiune, Dennis Politic, 24 de ani, este pe lista celor de la Universitatea Craiova și U Cluj pentru un transfer in mercato estival. „Cainii” așteapta sa vada ce se va intampla cu „haita” pe final de play-out Dinamo are un meci extrem de important…

- Dinamo va continua sa evolueze pe „Arcul de Triumf” la meciurile de acasa, atat cu Poli Iași, cat și cu Voluntari și cu UTA, chiar daca nu va putea organiza partide cu spectatori. Roș-albii au renunțat total la varianta de a juca in exil la Targoviște Dinamo este intr-un mod critic, pe loc retrogradabil…