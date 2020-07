Stiri pe aceeasi tema

- Directorul GSP Ovidiu Ioanițoaia a aflat in exclusivitate ca Mircea Lucescu nu va mai antrena Dinamo Kiev! Mircea Lucescu a semnat cu Dinamo Kiev joia trecuta, intr-o mutare-șoc in fotbalul internațional. Antrenorul roman in varsta de 74 ani este una dintre legendele rivalei Șahtior Donețk, acolo unde…

- 11 antrenori diferiti a angajat Dinamo Kiev in era de dupa legendarul Valeri Lobanovski, inceputa in 2002, cu Szabo, Semin, Lujnii, Mihailicenko avand mai mult de un mandat. Mircea Lucescu a stabilit deja un record al clubului. Antrenorul roman a devenit cel mai in varsta din istorie - 74 de ani si…

- Florin Cernat (40 de ani), fost mijlocaș la Dinamo Kiev, a comentat decizia lui Mircea Lucescu (74 de ani) de a semna cu echipa din Ucraina, dupa ce in trecut a stat 12 ani la rivala Șahtior Donețk. Fostul internațional a comentat reacțiile dure ale fanilor lui Dinamo Kiev dupa numirea lui Mircea Lucescu…

- Mircea Lucescu (74 de ani) a revenit in Ucraina și a semnat cu Dinamo Kiev, dupa ce in trecut a antrenat-o 12 ani pe rivala Șahtior Donețk. Fanii din Kiev nu uita de trecutul lui Mircea Lucescu și protesteaza vehement la adresa tehnicianului roman. Dupa ce i-au trimis mesaj amenințatoare, printre care…

- Noul antrenor principal al clubului de fotbal Dinamo Kiev a fost desemnat cunoscutul specialist roman Mircea Lucescu. Despre acest lucru s-a anunțat pe site-ul oficial al clubului FC Dinamo Kiev, amintind ca Lucescu și-a inceput cariera de antrenor in sezonul 1979/1980. Din acel moment, a lucrat in…

- Sursa citata noteaza ca tehnicianul roman a sosit, in noaptea de miercuri spre joi, la Kivev cu un avion charter, pentru negocieri. Sport.ua mai noteaza ca Lucescu doreste sa obtina acordul fostului sau patron, Rinat Ahmetov, cu care a colaborat multi ani la Sahtior Donetk. Lucescu are o relatie de…

- Patronul clubului Dinamo Kiev, Igor Surkis, ii ofera trei milioane de euro pe sezon lui Mircea Lucescu pentru a antrena echipa, potrivit sport.ua citata de news.ro.Sursa citata noteaza ca tehnicianul roman a sosit, in noaptea de miercuri spre joi, la Kivev cu un avion charter, pentru negocieri.…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu a vorbit, pentru Corriere dello Sport, despre cele doua mari vedete ale fotbalului, Lionel Messi si Cristiano Ronaldo, si a dezvaluit ca, daca amandoi ar fi jucatorii sai, l-ar folosi mai mult pe argentinian. "Sunt doua fenomene, insa in echipa mea Messi…