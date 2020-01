In varsta de 74 de ani, Mircea Lucescu se gandește la urmatorul pas pe care-l va face in cariera de antrenor.”Il Luce” anunța ca nu s-a saturat de pregatit echipe, chiar daca a refuzat, pe rand, in ultima luna, doua oferte tentante, de la cluburi din strainatate.Pe FC Santos a refuzat-o din cauza distanței uriașe care separa Romania de Brazilia, iar oferta de la FC Sion (Elveția) a ramas doar o ”propunere frumoasa”. "Eram pe lista lui FC Santos, am fost contactat de un agent. Ar fi fost frumos, dar era prea departe. Ii urez mult succes lui Santos, care are o istorie incredibila. M-a contactat…