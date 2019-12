Stiri pe aceeasi tema

- Santos cauta inlocuitor pentru Jorge Sampaoli, iar Mircea Lucescu, in varsta de 74 de ani, este pe lista clubului alb-negru, potrivit jurnaliștilor brazilieni. Intotdeauna, Brazilia a fost visul lui Mircea Lucescu. A jucat acolo cu „tricolorii” inaintea Mondialului din 1970 și s-ar fi putut transfera…

- Naționala de fotbal a Turciei s-a calificat la turneul final al Campionatului European de fotbal 2020, dupa ce a terminat pe locul 2 grupa H, dupa campioana mondiala, Franța. Performanța a fost realizata sub conducerea lui Senol Gunes, selecționer care l-a inlocuit la conducerea tehnica a Turciei pe…

- Mircea Lucescu a vorbit, intr-un interviu pentru publicația Fanatik din Turcia, despre calificarea naționalei conduse de Senol Gunes la Euro 2020. Tehnicianul roman a felicitat performanța echipei, dar considera ca merita și el mulțumiri pentru faptul ca a fost cel care "a turnat fundația acestei formații…

- Clubul francez Olympique Lyon a anunțat, luni, numirea in funcția de antrenor principal a lui Rudi Garcia (55 de ani), anunța MEDIAFAX.Citește și: Traian Basescu arunca bomba in cazul Caracal: Este și un distribuitor de fete in rețelele internaționale Garcia, care era liber de contract…

- Dinamo Moscova negociaza „transferul” lui Mircea Lucescu, dar nu toata lumea este incantata de aceasta afacere. Vestea ca „Il Luce” poate ajunge in Rusia i-a scos din sarite pe unii. Este cazul fostului internațional rus Sergei Kiriakov, care nu-i de acord cu intenția șefilor lui Dinamo. Kiriakov chiar…

- Mircea Lucescu, liber de contract din februarie 2019, dupa despartirea de nationala Turciei, ar fi varianta principala de antrenor pentru cele mai importante doua cluburi din Ucraina, Dinamo Kiev si Sahtar Donetk. Potrivit cotidianului depo.ua, cele doua cluburi din Ucraina sunt interesate de aducerea…

- Marius Sumudica, antrenorul echipei turce Gazisehir Gaziantep, a anuntat, ieri dimineata, ca are doua oferte foarte tentante din Arabia Saudita, insa ar prefera sa ramana in campionatul Turciei, unde are rezultate din ce in ce mai apreciate. Tehnicianul roman a preluat-o pe Gazisehir Gaziantep la inceputul…

- Dan Tudorache, primarul Sectorului 1, vrea sa il aduca pe Mircea Lucescu antrenor la Rapid. „Il Luce” i-a dat un raspuns negativ edilului. „Nu se pune problema. Niciodata nu voi veni sa-i iau locul unui antrenor tanar, cu atat mai mult cu cat este vorba de Daniel Pancu, care este ca si copilul meu.…