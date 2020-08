Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu a decis in cele din urma sa accepte oferta lui Dinamo Kiev, in ciuda presiunii puse de fani. Antrenorul roman a fost la un pas sa renunțe, dar patronul Igor Surkis l-a convins sa nu țina cont de critici. Doar ca ultrașii lui Dinamo Kiev nu fac niciun pas inapoi și anunța ca […] The post…

- Mircea Lucescu a fost contestat vehement de ultrasii lui Dinamo Kiev, care n-au uitat ca a antrenat-o pe marea rivala, Sahtior Donetk. Acum, stie exact ce are de facut pentru a-i convinge ca isi merita locul la echipa, dupa ce a vorbit cu suporterii pe Zoom, informeaza Mediafax.Citește și:…

- Mircea Lucescu a fost prezentat, joi, intr-o conferinta de presa on-line, ca noul antrenor principal al echipei Dinamo Kiev. Antrenorul roman, care a recunoscut ca nu se poate dezice de Șahtior, fosta sa echipa unde a cunoscut mari performanțe, dar ca are mare incredere in jucatorii din lotul noii sale…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu este pregatit sa inceapa munca la echipa ucraineana de fotbal Dinamo Kiev, dupa ce a fost gata sa renunte din cauza protestelor suporterilor, anunta clubul pe site-ul sau oficial. Lucescu (75 ani), tehnician care a scris istorie in Ucraina cu rivala Sahtior…

- Directorul GSP Ovidiu Ioanițoaia a aflat in exclusivitate ca Mircea Lucescu nu va mai antrena Dinamo Kiev! Mircea Lucescu a semnat cu Dinamo Kiev joia trecuta, intr-o mutare-șoc in fotbalul internațional. Antrenorul roman in varsta de 74 ani este una dintre legendele rivalei Șahtior Donețk, acolo unde…

- Santiago Canizares, 50 de ani, l-a criticat dur pe Josep Guardiola, fostul sau coleg de la echipa naționala a Spaniei, pentru mesajul politic pe care il transmite. Antrenorul lui Manchester City este un susținator vocal al independenției regiunii Catalunya fața de Spania. „Imi amintesc in '92 cand vorbeam…

- Mara Banica a fost prietena la catarama cu Costin Marculescu, lucru care se observa și acum, cand cei dragi il conduc pe actor pe ultimul drum. Vedeta a fost alaturi de familia lui Costin pana in ultima clipa, ajutand la tot ce a fost necesar ca inmormantarea sa decurga așa cum trebuie.

- Amaral (47 de ani), trecut pe la Besiktas in sezonul 2002/2003, cand Mircea Lucescu era antrenorul echipei, a rememorat perioada petrecuta in Turcia. Brazilianul Amaral, pe numele sau intreg Alexandre Mariano da Silva, vorbește cu regret despre perioada petrecuta la Besiktas, unde a ajuns in vara lui…