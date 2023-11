Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu a oferit prima reactie, dupa ce Romania a invins-o categoric pe Andorra, cu 4-0. Selectionerul s-a declarat multumit de jocul prestat de „tricolorii”, in duelul de pe Arena Nationala. De asemenea, acesta a mai raspuns si criticilor primite dupa egalul cu Belarus. Romania s-a impus fara…

- Belarus – Romania LIVE VIDEO | Mihai Stoica are emoții inaintea meciurilor echipei naționale. Oficialul de la FCSB a vorbit despre problemele pe care le are selecționata condusa de Edi Iordanescu. Primul meci al „tricolorilor”, din acțiunea din aceasta luna, va fi impotriva selecționatei din Belarus.…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins selectionata Kosovo, cu scorul de 2-0 (0-0), marti seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Partida a fost intrerupta de arbitru in minutul 18 pentru mesaje cu tenta politica, un grup de suporteri romani de la peluza Sud…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a fost surprins de alegerile facute de Edi Iordanescu in echipa de start din Romania - Kosovo. Romania intalnește de la 21:45 Kosovo, pe Arena Naționala, in preliminariile EURO 2024. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in…

- Romania – Kosovo LIVE VIDEO Vedat Muriqi a avut un mesaj razboinic inaintea meciului de pe Arena Nationala, cu nationala lui Edi Iordanescu. Romania – Kosovo e marti, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Vedat Muriqi a reusit o dubla de senzatie cu Elvetia si e gata sa marcheze si […]…

- Giovanni Becali a avut un discurs dur la adresa naționalei Romaniei dupa egalul cu Israel (1-1), din preliminariile EURO 2024. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024. Jucam marți, 12 septembrie, de la 21:45, cu Kosovo (Antena 1)Celelalte rezultate de sambata din grupa Romaniei: Kosovo…

- Romania a obținut un punct mare cu Israel, la cum a decurs jocul, scor 1-1, in etapa a 5-a din preliminariile EURO 2024. Cu acest rezultat, naționala lui Iordanescu ramane pe locul secund in clasament, la o singura lungime peste Israel și doua sub Elveția, liderul grupei. La finele partidei de pe Arena…

- Romania aliniaza cu Israel aproape același „11” ca in Elveția. Selecționerul Edi Iordanescu a pastrat sistemul cu 5 fundași și a schimbat numai 3 titulari. Romania joaca azi, de la ora 21:45, cu Israel, in preliminariile Euro 2024. Partida de pe Arena Naționala va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct…