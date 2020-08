Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu (75 de ani), noul antrenor al lui Dinamo Kiev, va intalni fosta echipa din Ucraina, Șahtior, pe 25 august, in Supercupa. Patronul Igor Surkis i-a setat un bonus antrenorului roman, care incaseaza 1,2 milioane de euro pe sezon la Kiev. Mircea Lucescu va lua 50.000 de euro daca aduce trofeul…

- Mircea Lucescu, noul antrenor al lui Dinamo Kiev, a discutat 40 de minute cu jurnaliștii ucraineani, dupa ce președintele Igor Surkis a vorbit 20 de minute. ”Sentimentele, emoțiile fața de Șahtior exista in continuare, dar știu ce inseamna datoria profesionala”, a spus tehnicianul. Gata! Mircea Lucescu…

- Mircea Lucescu (74 de ani) a transmis un comunicat, publicat in exclusivitate de Gazeta Sporturilor, prin care anunța ca renunța la colaborarea cu Dinamo Kiev. Alexander Denisov, directorul canalelor Sport 1, Sport 2 și Sport 3 din Ucraina, crede ca Mircea Lucescu s-a pripit in momentul in care a acceptat…

- Știrea zilei din sport vine din fotbal, acolo unde gsp.ro anunța plecarea lui Mircea Lucescu la doar patru zile de la semnarea contractului cu Dinamo Kiev, marea rivala a celor de la Sahtior, formație unde tehnicianul român a antrenat timp de 12 ani.Comunicatul trimis de Mircea Lucescu catre…

- Mircea Lucescu (75 de ani) a fost prezentat la Dinamo Kiev și le promite fanilor din sa rezolve toate problemele: „Poate ca sunt suparati pe mine, pentru ca am castigat multe titluri la Sahtior, dar vreau sa le ofer satisfactii si sa ma aplaude". Mircea Lucescu a oferit primele declaratii dupa revenirea…

- Mircea Lucescu (75 de ani) a semnat cu Dinamo Kiev și revine in Ucraina. Dorinta revansei fata de clubul care nu l-a mai vrut inapoi, autoritatea si motivatia de a performa cu tanara generatie versus varsta, esecurile post-Sahtior, predictibilitatea tactica si un buget mai mic. Mircea Lucescu se va…

- Mircea Lucescu (74 de ani) a semnat cu Dinamo Kiev. Ultrașii celei mai titrate echipe din Ucraina i-au transmis mesaje amenințatoare lui „Il Luce”. Mircea Lucescu a fost inamicul numarul 1 al fanilor lui Dinamo Kiev. Cat timp a fost pe banca rivalei Șahtior, antrenorul roman a cucerit 22 de trofee,…

- Manechinul rus Ekaterina Dorozhko a dezvaluit cat a suferit dupa ce s-a casatorit anul trecut cu Luiz Adriano și s-au mutat impreuna in Brazilia. Pe Luiz Adriano, Mircea Lucescu l-a lansat in fotbalul mare. L-a adus in 2007 la Șahtior, la doar 20 de ani, cumparandu-l cu 3 milioane de euro de la Internacional…