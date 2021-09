Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Kiev a învins sâmbata, în deplasare, echipa Rukh Lvov, scor de 2-0. Meciul a contat pentru etapa a noua a campionatului Ucrainei.Golurile au fost marcate de Tsygankov (’29, penalti) si Garmash (’38).Echipa lui Lucescu este lider în clasament,…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, s-a impus, sâmbata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, în fața formației Oleksandriya, într-un meci din etapa a opta a campionatului Ucrainei.Golul a fost marcat de Tsygankov, în minutul 90+7, din penalti.În…

- Prestațiile și rezultatele stranierilor din acest weekend pot fi urmarite in timp real in liveblog-ul GSP. In aceasta dupa-amiaza, Sergiu Hanca a oferit o pasa de gol pentru Cracovia. UPDATE ora 19:00 » Victorie pentru Dinamo Kiev in campionat Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, a caștigat…

- Mircea Lucescu a caștigat cam tot ce se putea in primul an la Dinamo Kiev și se pregatește o noua aventura in Champions League.Antrenorul roman de 76 de ani și-a aflat aseara adversarii din grupele noului sezon al Ligii Campionilor, iar norocul pare a-l fi ocolit din nou.Pe partea de…

- Dinamo Kiev a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, miercuri, in deplasare, cu Ingulet Petrove, in etapa a IV-a a campionatului ucrainenan de fotbal. Au marcat: Kovalenko '76 / Siska '71 (a). Echipa a oaspete a fost din nou privata de prezenta antrenorului Mircea Lucescu…

- Dinamo Kiev a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa FC Minai, intr-un meci restanta din etapa I a campionatului ucrainean de fotbal, potrivit news.ro Au marcat: Buialskii '19, Ramirez '45+1. Antrenourl gazdelor, Mircea Lucescu, a lipsit si de la acest meci,…

- Dinamo Kiev, tot fara Mircea Lucescu pe banca. Campioana Ucrainei a caștigat și partida din cea de-a doua etapa, contra celor de la Zorya Lugansk. Nici de aceasta data, antrenorul roman de 76 de ani nu a fost alaturi de elevii sai. Mircea Lucescu a suferit o intervenție chirurgicala, zilele trecute,…

- In 2015, Mircea Lucescu devenea al cincilea tehnician care a antrenat 100 de meciuri in Liga Campionilor. Astazi e ziua de nastere a celebrului antrenor roman de fotbal Mircea Lucescu, cel care a ajuns la 76 de ani. Fost mare jucator, Lucescu are o cariera prodigioasa si ca tehnician, fiind unul dintre…