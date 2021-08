Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al Finantelor, Dan Vilceanu, a fost scos din dosarul de evaziune fiscala de care este vizata firma care apartine familiei sale, dispunandu-se clasare pentru fapta care l-ar viza. Cauza a fost disjunsa pentru un membru al familiei ministrului si trimisa la un parchet din Gorj, au declarat…

- Cum se simte Mircea Lucescu dupa operație. Tehnicianul de 76 de ani al lui Dinamo Kiev a lipsit de pe banca tehnica la ultimele 3 partide ale campioanei Ucrainei. Il Luce a suferit o intervenție chirurgicala pentru inlaturarea unui sac de lichid format la baza coloanei vertebrale. Cum se simte Mircea…

- Mircea Lucescu, operat de urgența in Ucraina. Tehnicianul de 76 de ani nu a fost prezent pe banca tehnica a celor de la Dinamo Kiev in prima etapa de campionat. Inițial, motivul absenței a fost explicat printr-o raceala cauzata de aparatele de aer condiționat. Acum, s-a aflat adevarata problema de sanatate…

- Fotbalistul olandez Georginio Wijnaldum este incantat sa devina membru al familiei Paris Saint-Germain. Mijlocașul de 30 de ani a fost prezentat oficial de clubul din capitala Franței și a primit tricoul cu numarul 18.

- Prințul William a fost student al Universitații St. Andrews din Scoția și se mandrește tare mult cu acest lucru, insa acesta și-a dorit ca pe perioada studenției sa fie tratat ca un student obișnuit si sa nu fie recunoscut ca membru al familiei regale britanice. In acest sens, el a folosit un nume fals…

- Tatal fetitei de doi ani decedata in conditii suspecte in localitatea Ivesti a fost retinut pentru 24 de ore sub acuzatia de omor asupra unui membru al familiei, informeaza, vineri, Parchetul de pe langa Tribunalul Galati. Potrivit sursei citate, procurorii l-au retinut pentru 24 de ore pe tatal fetitei…

- Tehnicianul echipei ucrainene Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a declarat, luni, la finalul partidei Ucraina - Austria (scor 0-1), care s-a disputat pe Arena Nationala din Bucuresti, ca spera ca selectionerul italian al Ungariei, Marco Rossi, sa ajunga antrenorul echipei nationale de fotbal a Romaniei.…

- O drama inimaginabila a avut loc intr-o familie dupa ce copilașul a fost sfașiat de cei doi caini din curtea casei. Tragedia s-a petrecut in timp foarte scurt, motiv pentru care, parinții nu au avut mult timp de acțiune. La fața locului a intervenit de urgența un echipaj medical, fiind efectuate manevrele…