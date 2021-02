Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, duminica, in deplasare, cu Desna, in etapa a XV-a a campionatului Ucrainei, potrivit news.ro. Au marcat: Budkivski '53 / Tigankov '0-+2 (p). Citește și: CTP: ‘Domnul Cițu poate…

- Formatia Dinamo a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa UTA, intr-un meci din etapa a XX-a a Ligii I. Golul a fost marcat de Sorescu, in minutul 9, din penalty. In urma acestui rezultat, Dinamo a urcat pe locul IX in clasament, la egalitate de puncte cu FC Viitorul, la trei…

- Constantin Dima, 21 de ani, a plecat in Ucraina, pentru a discuta termenii noului contract pe care urmeaza sa-l semneze acolo. Fundașul crescut in Ștefan cel Mare este in tratative cu marea surpriza a ultimelor sezoane. Desna, locul 3, dupa coloșii Dinamo Kiev și Șahtior Donețk il vrea pe Dima și l-a…

- Serghei Palkin, directorul general al lui Șahtior, nu a trecut peste decizia lui Mircea Lucescu (75 de ani) de a o antrena pe Dinamo Kiev. Serghei Palkin a lucrat alaturi de Mircea Lucescu la Șahtior, in cea mai prolifica perioada din istoria clubului. Directorul general al campioanei Ucrainei a fost…

- Mircea Lucescu a surprins pe multa lume atunci când a anunțat în iulie ca este noul antrenor al celor de la Dinamo Kiev, marea rivala a lui Șahtior (grupare unde a facut istorie în cei 12 ani petrecuți la Donețk). Capitanul echipei pe care o pregatește a oferit detalii din vestiarul…

- Fotbalistul echipei Ludogoret Razgrad, Claudiu Keseru, a inscris singurul gol al partidei de pe teren propriu cu formatia Cerno More Varna, scor 1-0, duminica, in etapa a XVI-a a campionatului Bulgariei, relateaza News.ro. Keseru a marcat in minutul 17. El a primit un cartonas galben…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu (75 de ani), s-a impus cu 2-0 intr-un meci cu Vorskla din etapa #11 a campionatului din Ucraina. Meciul a fost spectaculos, cu cartonașe roșii de ambele parți și gol anulat de video-arbitraj. Tsygankov a deschis scorul pentru gazde in minutul 14, dupa…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Kiev, romanul Mircea Lucescu, s-a aratat nemultumit de jocul facut de vicecampioana Ucrainei in meciul cu FC Barcelona, pierdut cu 0-4, marti seara, in Liga Campionilor, dar si de arbitraj. ''Sunt nemultumit de faptul ca intr-o disputa cu o echipa…