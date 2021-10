Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru a incercat sa explice decizia lui Mirel Radoi de a pleca de la naționala la finalul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2022. Mirel Radoi a spus ca renunța la naționala dupa ultimele doua partide din preliminariile Campionatului Mondial, chiar daca naționala se va califica…

- Gabi Balint (58 de ani), fostul mare jucator al Stelei și al echipei naționale, nu l-a menajat pe selecționerul Mirel Radoi, cel care a anunțat ca iși va incheia socotelile cu prima reprezentativa dupa meciurile din noiembrie cu Islanda și Liechtenstein. CONTEXT: Dupa 1-0 cu Armenia, Mirel Radoi a anunțat…

- Aurel Țicleanu, membru in Comisia Tehnica a FRF, spune ca Radoi ramane prima opțiune a Federației pentru barajul la CM 2022, și dezvaluie ca daca acesta refuza pot fi ofertați Loți Boloni sau Cosmin Olaroiu. CONTEXT: Dupa 1-0 cu Armenia, Mirel Radoi a anunțat ca renunța la naționala dupa ultimele…

- România a trecut de Armenia (1-0) și a urcat pe locul doi în grupa de calificare. La conferința de presa, Mirel Radoi a anunțat ca nu se va mai afla în postul de selecționer nici macar daca va duce echipa la barajul pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2022. În vârsta…

- Romania a invins Armenia, scor 1-0, și este la mana ei in cursa spre barajul Mondialului din Qatar! Mirel Radoi a anunțat ca se va desparți de echipa naționala la finalul acestei campanii. Romania - Armenia, totul AICI! „E momentul ca acest ciclu sa se termine, sa vina altcineva sa preia acesasta echipa.…

- Naționala de fotbal a Romaniei a invins selecționata Armeniei in meciul disputat luni seara pe stadionul Ghencea, in etapa a opta Grupei J din preliminarii Campionatului Mondial din 2022, relateaza gsp.ro . Elevii lui Mirel Radoi se afla acum pe locul 2 in grupa si sunt cu un pas mai aproape de baraj.…

- Viorel Moldovan (49 de ani), fost atacant al echipei „naționale” a Romaniei, nu crede ca Mirel Radoi a facut convocarile corecte pentru meciurile „tricolorilor” din preliminariile Campionatului Mondial. Islanda - Romania se joaca pe 2 septembrie, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Romania se pregatește de urmatoarele 3 partide din preliminariile Campionatului Mondial, iar Mirel Radoi tocmai a anunțat lotul cu care vom ataca Islanda, Liechtenstein și Macedonia de Nord. Alegerea jucatorilor provoaca de fiecare data discuții. De aceasta data, cel puțin 3 posturi atrag indeosebi…