Mircea Lucescu, declarație șocanta despre jucatorii lui Dinamo Kiev. Echipa tehnicianului roman a susținut singurele partide oficiale din acest an doar in preliminariile Champions League. Din cauza razboiului declanșat de Rusia, fotbaliștii ucraineni ar fi trebuit sa lupte in armata țarii lor, dar jucatorii ai primit aprobarea autoritaților de a parasi Ucraina și a-și continua […]