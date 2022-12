Stiri pe aceeasi tema

- Erling Haaland a avut o reacție memorabila dupa moartea lui Pele. Starul lui Manchester City a transmis un mesaj, pe rețelele sociale, prin care a anunțat ce fotbalist uriaș a fost brazilianul. Pele a murit la 82 de ani, dupa o lunga suferința cauzata de cancerul de colon. Singurul fotbalist care a…

- Tragedie in lumea fotbalului, in ziua de Craciun! Fabian O’Neill s-a stins din viața, la 49 de ani. Fostul mijlocaș de la Juventus a decedat la spitalul Medica Uruguaya, din Montevideo. O’Neill era internat la terapie intensiva de cateva zile. Tragedie in lumea fotbalului, in ziua de Craciun! Fabian…

- Kylian Mbappe a devenit cel mai valoros jucator din lume. Starul francez l-a detronat pe „cyborg-ul” Erling Haaland, la final anului 2022. Mbappe a facut furori la Campionatul Mondial din Qatar, iar cota lui de piața a „explodat”. Mbappe a fost cel mai bun marcator de la Cupa Mondiala, cu 8 goluri,…

- Mircea Lucescu a avut oferta de a pleca de la Dinamo Kiev. Antrenorul roman a spus ca turcii de la Fenerbahce l-au ofertat sa vina antrenor.Mircea Lucescu a refuzat oferta turcilor si a preferat sa ramana in mijlocul razboiului din Ucraina. Mircea Lucescu nu i-a lasat pe cei de la Dinamo Kiev la greu.…

- “Neymar a infuriat Brazilia!”. Acesta este titlul cotidianului sport.es, in care spaniolii noteaza ca gestul facut de starul sud-american a provocat indignare printre fanii Selecao. Brazilia a fost eliminata dramatic in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar, dupa ce a fost invinsa de Croația,…

- Familia lui Pele, anunt de ultima ora despre starea de sanatate a legendei fotbalului. Legendarul Pele este internat de marti pentru tratarea unei infectii respiratorii care a fost agravata de covid-19, au anuntat doua fiice ale fostului fotbalist si un nepot. Moartea brazilianului de 82 de ani nu este…

- Steliano Filip și-a gasit o noua echipa, la cinci luni dupa ce s-a desparțit de Dinamo. Cu cine a semnat fostul capitan al dinamoviștilor. Conform playsport.ro, Steliano Filip s-a ințeles cu Mezokovesd, echipa de pe locul noua din campionatul Ungariei. Romanul a semnat cu maghiarii pe doi ani și jumatate.…

- Mircea Lucescu (77 ani) este un car de nervi chiar si dupa victorii. Dinamo Kiev a castigat meciul cu Kryvbas, scor 3-1, insa marele antrenor roman s-a enervat din cauza criticilor primite in ultima perioada. „Le-am cerut jucatorilor sa o ia de la zero, uitand de jocurile din Europa League și de toate…