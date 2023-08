Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev, a fost la Dinamo - Botoșani, scor 1-0, și s-a declarat impresionat de atmosfera de pe „Arcul de Triumf”. Lucescu a urmarit duminca Rapid - Petrolul 0-2, pe Giulești, și a ajuns la o concluzie. „Il Luce” e de parere ca suporterii sunt un mare caștig pentru…

- Mircea Lucescu se afla la București, in așteptarea meciului Dinamo Kiev – Aris, programat in Giulești, și a fost in tribune la partida Rapid – Petrolul. Antrenorul formației din Ucraina a fost uluit de rezultatul partidei și le-a transmis fanilor ca ar trebui sa aiba mai multa rabdare cu jucatorii.…

- Dinamo Kiev, formație pregatita de Mircea Lucescu (78 de ani), s-a antrenat la baza de pregatire a celor de la Rapid, „Constructorul”, inainte de meciul cu Aris Salonic, din manșa retur a turului 3 preliminar din Conference League. Partida dintre ucraineni și greci se va disputa in Giulești. ...

- Ovidiu Burca, 43 de ani, antrenorul lui Dinamo, a susținut azi conferința de presa premergatoare partidei cu FC Botoșani. Printre altele, Burca a spus ca s-a intalnit recent cu Mircea Lucescu (78), tehnicianul lui Dinamo Kiev, și ca acesta i-a promis ca va asista la duelul de maine seara de pe „Arcul…

- Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev, confirma pentru GSP.ro ca vine cu echipa sa pe stadionul Rapid pentru manșa secunda a turului 3 preliminar din Conference League. Inca din luna iunie se știa ca sunt șanse mari ca Dinamo Kiev sa evolueze la București, pe „Rapid", in acest sezon continental.…

- Dinamo Kiev va juca in acest sezon in UEFA Conference League, iar Mircea Lucescu a vorbit la revenirea in Romania despre posibilitatea ca ucrainenii sa iși joace meciurile de pe „teren propriu” in Giulești.

- Antrenorul echipei ucrainene Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a afirmat, luni, pe Aeroportul Henri Coanda, ca stadionul Giulesti reprezinta cea mai buna solutie pentru meciurile pe care formatia sa le va disputa in Europa Conference League."Deja suntem in contact cu Ministerul Transporturilor, cu clubul…