Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Burca il cheama pe Mircea Lucescu la Dinamo. Lucescu si-a dat demisia de la Dinamo Kiev si, totodata, si-a anuntat si retragerea din fotbal. Dinamovistii il cheama pe Mircea Lucescu la echipa, pentru a-i ajuta sa scape de la retrogradare. Ovidiu Burca crede ca daca acest plan se va realiza, ar…

- Mircea Lucescu (78 de ani) a anunțat ca se retrage din fotbal, imediat dupa eșecul suferit de Dinamo Kiev derby-ul cu Șahtior. „Il Luce” s-a razgandit la cateva ore distanța și a indulcit discursul. „Il Luce” a transmis ca se retrage din fotbal, la 44 ani, 8 luni, 6 zile de la debutul ca antrenor.…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a reacționat vineri seara, la cateva ore dupa vestea-șoc anunțata de Mircea Lucescu: plecarea de la Dinamo Kiev și retragerea din cariera de antrenor. „Oracolul din Balcești” il catalogheaza pe Dumitru Dragomir „unul dintre cei mai…

- Mircea Lucescu (78 de ani) a anunțat astazi ca demisioneaza de la Dinamo Kiev dupa un eșec neașteptat in derby-ul cu Șahtior. Scorul final al partidei a fost 0-1 in favoarea rivalilor, iar acest rezultat a avut un impact decisiv asupra viitorului lui „Il Luce” in club. Mircea Lucescu avea contract cu…

- Dinamo, sub conducerea lui Mircea Lucescu, a pierdut vineri in fața rivalei Shakhtior Donețk cu 1-0, ducandu-i pe elevii lui Lucescu pe locul 7 in campionat, cu 4 meciuri consecutive fara victorie, din care 3 infrangeri. Dupa meci, Mircea Lucescu, in varsta de 78 de ani, și-a anunțat demisia din funcția…

- Dinamo Kiev a pierdut vineri derby-ul cu Șahtior Donețk, 0-1, in etapa cu numarul 13 din prima liga ucraineana și a ajuns la patru meciuri... The post Mircea Lucescu a demisionat de la Dinamo Kiev și și-a anunțat retragerea din fotbal! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Razvan Lucescu s-a calificat cu PAOK in grupele Conference League! Grecii s-au impus fara drept de apel in returul cu Hearts, scor 4-0 (6-1 la general) si au obtinut calificarea in faza grupelor. In schimb, Mircea Lucescu nu a avut o seara la fel de buna. Dinamo Kiev a pierdut si meciul retur cu Besiktas,…

- Rapid i-a daruit un tricou special lui Mircea Lucescu. Tehnicianul lui Dinamo Kiev s-a intors din nou pe stadionul Giulesti, la meciul pierdut de echipa lui cu Besiktas, scor 2-3. Clubul Rapid i-a transmis un mesaj superb lui Mircea Lucescu. „Il Luce” i-a adus un campionat Rapidului, in sezonul 1998-1999…