- Mircea Lucescu (74 de ani) a semnat cu Dinamo Kiev. Ultrașii celei mai titrate echipe din Ucraina i-au transmis mesaje amenințatoare lui „Il Luce”. Mircea Lucescu a fost inamicul numarul 1 al fanilor lui Dinamo Kiev. Cat timp a fost pe banca rivalei Șahtior, antrenorul roman a cucerit 22 de trofee,…

- ​Dinamo Kiev anunta oficial numirea antrenorului Mircea Lucescu la conducerea tehnica a echipei, în locul lui Oleksîi Mihailicenko, potrivit News.ro.Lucescu a semnat un contract valabil doua sezoane."Vreau sa-l prezint pe Mircea Lucescu, unul dintre cei mai buni antrenori…

- Dinamo Kiev anunta oficial numirea antrenorului Mircea Lucescu la conducerea tehnica a echipei, in locul lui Oleksii Mihailicenko. Lucescu a semnat un contract valabil doua sezoane, relateaza News.ro.Citeste si: Mesaj intern trimis de Dan Barna in USR: Robert Negoița are 67%. Teribilismele…

- Sursa citata noteaza ca tehnicianul roman a sosit, in noaptea de miercuri spre joi, la Kivev cu un avion charter, pentru negocieri. Sport.ua mai noteaza ca Lucescu doreste sa obtina acordul fostului sau patron, Rinat Ahmetov, cu care a colaborat multi ani la Sahtior Donetk. Lucescu are o relatie de…

- Mircea Lucescu, 74 de ani, va semna azi cu Dinamo Kiev un contract pe 2 ani, cu opțiune de prelungire, urmand sa incaseze 3 milioane de euro pe sezon. Foștii elevi ai lui „Il Luce” nu s-au aratat foarte surprinși de decizia tehnicianului de a antrena rivala fostei echipe, Șahtior Donețk. „Sigur are…

- Patronul clubului Dinamo Kiev, Igor Surkis, ii ofera trei milioane de euro pe sezon lui Mircea Lucescu pentru a antrena echipa, potrivit sport.ua citata de news.ro.Sursa citata noteaza ca tehnicianul roman a sosit, in noaptea de miercuri spre joi, la Kivev cu un avion charter, pentru negocieri.…

- Sahtior si-a extins dictatura cu un campionat castigat la pas. Al patrulea an la rand cand o supune pe rivala Dinamo Kiev. Ultmele cinci etape nu mai conteaza A plecat Paulo Fonseca, care a preluat echipa de la Mircea Lucescu in 2016, dar Sahtior ramane de neclintit in Ucraina si cu alt portughez pe…

- Mircea Lucescu a discutat cu jurnaliștii de la Corriere dello Sport, iar unul dintre subiecte a fost rivalitatea dintre Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Antrenorul român (74 de ani) a vorbit despre cele doua mari vedete și a ales pe unul - decizie motivata prin natura meseriei de antrenor. Il…