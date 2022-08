Stiri pe aceeasi tema

- Echipa ucraineana Dinamo Kiev, antrenata de tehnicianul roman Mircea Lucescu, a fost invinsa marti seara la Lisabona, de Benfica, scor 0-3, si a ratat calificarea in grupele Ligii Campionilor, transmite news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, vineri, ca meciurile echipelor CFR Cluj, Universitatea Craiova si FCSB din etapa a sasea a Superligii au fost amanate. Cele trei formații vor evolua, joi, in returul play-off-ului grupelor Conference League. “Liga Profesionista de Fotbal sprijina, cu tot ce este…

- Dinamo Kiev - Benfica se joaca azi, de la 22:00, in prima manșa din playoff-ul Ligii Campionilor! Confruntarea va avea loc la Lodz, in Polonia, iar Mircea Lucescu incearca imposibilul: sa duca in grupele Ligii o echipa care nu mai are campionat! Fara casa, fara campionat, fugarita de razboiul din Ucraina,…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, in urma victoriei cu 2-1, dupa prelungiri, pe terenul echipei Sturm Graz, in mansa secunda a turului al treilea preliminar.Formatia ucraineana, care in prima mansa se impusese cu 1-0, a…

- Austriecii de la Sturm Graz sunt fericiți ca joaca impotriva ucrainenilor. „Dinamo Kiev nu e mai slaba decat Fenerbahce, chiar deloc, dar am scapat de atmosfera teribila de la Istanbul. Nu știu cum ar fi reacționat baieții acolo”, a declarat directorul sportiv al lui Sturm. Maine, de la ora 21:00,…

- UEFA a deschis o ancheta dupa ce fani ai lui Fenerbahce au scandat numele presedintelui rus Vladimir Putin in timpul meciului cu Dinamo Kiev, incheiat cu victoria cu 2-1 dupa prelungiri a echipei antrenate de Mircea Lucescu, miercuri, la Istanbul, in mansa a doua a turului 2 preliminar al Ligii Campionilor,…

- In timpul meciului Fenerbahce - Dinamo Kiev, scor 1-2, din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, fanii turci au scandat numele lui Vladimir Putin, președintele Rusiei și cel care a ordonat invazia asupra Ucrainei. Dinamo Kiev, formația antrenata de Mircea Lucescu, a eliminat-o pe Fenerbahce in turul…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, s-a calificat in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, in urma victoriei reusite in fata formatiei Fenerbahce cu scorul de 2-1, dupa prelungiri, miercuri seara, la Istanbul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…