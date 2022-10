Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu a decis sa nu plece de la Dinamo Kiev, dupa ce Federația Rusa a atacat Ucraina, iar acum trebuie sa invețe sa joace fotbal pe timp de razboi. La ultimul meci de campionat, sirenele antiaeriene au inceput sa sune, arbitrul a oprit duelul și a trimis antrenorii și jucatorii la vestiare,…

- Meciul dintre Dinamo Kiev, echipa pregatita de Mircea Lucescu, și Rukh Liov, din etapa a șasea a campionatului Ucrainei, a fost intrerupt duminica de urgența in minutul 80, dupa primirea unei alerte de raid aerian, iar toate persoanele prezente la meci s-au adapostit in buncare, informeaza Eurosport…

- Statele Unite sunt „pregatite” sa caute o solutie diplomatica cu Rusia la conflictul din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat american Antony Blinken, exprimandu-si regretul ca Moscova merge „in directia opusa”.

- In prezent, doar 23% dintre ucraineni continua sa munceasca și sa primeasca salariul integral, in timp ce peste 40 % dintre foștii angajați și-au pierdut locul de munca in urma razboiului declanșat de Rusia, se precizeaza intr-un comunicat de presa al portalului de personal grc.ua, citat de Ukrinform…

- Partida dintre Rukh Lviv și Metalist Harkiv din prima etapa a campionatului din Ucrainei s-a incheiat cu victoria oaspeților, scor 2-1. Meciul care a inceput la ora 15:00 a fost intrerupt in mai multe randuri de alarmele aeriene, astfel ca duelul s-a incheiat abia la ora 19:30, relateaza Digisport…

- Mircea Lucescu, declarație șocanta despre jucatorii lui Dinamo Kiev. Echipa tehnicianului roman a susținut singurele partide oficiale din acest an doar in preliminariile Champions League. Din cauza razboiului declanșat de Rusia, fotbaliștii ucraineni ar fi trebuit sa lupte in armata țarii lor, dar jucatorii…

- Kingdom Holding, o companie saudita controlata de prințul Alwaleed bin Talal, a investit peste jumatate de miliard de dolari in 3 companii energetice importante din Rusia intre lunile februarie și martie, arata documente financiare consultate de Reuters.

- Rusia si Turcia au ajuns la un acord privind reluarea exporturilor de cereale ucrainene prin porturile de la Marea Neagra, a anuntat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Acordul este semnat la Istanbul.