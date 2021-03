Stiri pe aceeasi tema

- ​​Mircea Lucescu nu are parte de pace cu fanii nici la luni bune de zile de la preluarea lui Dinamo Kiev. Fanii alb albaștrilor au afișat un mesaj rasist la adresa antrenorului român în vârsta de 75 de ani. La meciul tur cu Villarreal (optimi Europa League), în tribune…

- Mircea Lucescu, 75 de ani, a oprit flash-interviul de la finalul meciukui Villarreal - Dinamo Kiev 2-0 (4-0 la general), „optimile” Europa League. Brusc, Lucescu a intrerupt dialogul cu presa, deranjat de un monitor prezent in fața sa, probabil pornit, care-l deranja in momentul discursului. „Nu se…

- Fotbalistul echipei Slavia Praga, Nicolae Stanciu, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia Glasgow Rangers, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Europa. Partida a fost arbitrata de Ovidiu Hategan. Stanciu a marcat in minutul…

- Azi se disputa partidele tur din „optimile” Europa League. Cele 8 confruntari pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro. In „optimi” avem doua dueluri romanești: Ianis Hagi (Rangers) vs. Nicolae Stanciu (Slavia Praga) și Mircea Lucescu & Tudor Baluța (Dinamo Kiev) vs. Andrei Rațiu (Villarreal)Ciprian…

- Unai Emery este "un antrenor foarte bun", a declarat Mircea Lucescu, tehnicianul lui Dinamo Kiev, despre omologul sau de la Villarreal, inaintea meciului de joi dintre cele doua echipe din turul optimilor de finala ale Europa League, transmite EFE. "Emery este un antrenor foarte bun, care…

- Este lider în Ucraina, iar în optimile Europa League se va duela cu Villarreal. Lui Mircea Lucescu nu-i merge deloc rau pe banca celor de la Dinamo Kiev. În plus, tehnicianul român în vârsta de 75 de ani este ascultat în continuare de minge.Pe contul oficial…

- Dinamo Kiev este lider in Ucraina, cu 37 de puncte in 16 meciuri, și este calificata in optimile Europa League, dar Mircea Lucescu nu are viața ușoara cu fanii echipei. Relația tensionata dintre fanii lui Dinamo Kiev și antrenorul de 75 de ani continua, in ciuda rezultatelor bune al echipei. La meciul…

- Mircea Lucescu a surprins pe multa lume atunci când a anunțat în iulie ca este noul antrenor al celor de la Dinamo Kiev, marea rivala a lui Șahtior (grupare unde a facut istorie în cei 12 ani petrecuți la Donețk). Capitanul echipei pe care o pregatește a oferit detalii din vestiarul…