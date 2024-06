Stiri pe aceeasi tema

- Din Canada, Leonard Doroftei a transmis, prin intermediul Gazetei Sporturilor, un mesaj de incurajare pentru naționala Romaniei, inaintea partidei cu Olanda din „optimile” EURO 2024. Departe de casa, fostul pugilist e cu inima alaturi de „tricolorii” lui Edi Iordanescu. Leonard „Moșu'” Doroftei le…

- Presa din Olanda e cu ochii pe naționala Romaniei inaintea meciului direct din optimile Euro 2024. Jurnaliștii olandezi au fost uimiți de randamentul unui jucator din naționala lui Edi Iordanescu și nu s-au ferit de cuvinte atunci cand l-au descris. Evoluția lui Andrei Rațiu (26 de ani), fundașul dreapta…

- Romania intalnește Olanda in optimile Euro pe 2 iulie. Meciul va avea loc la Munchen de la ora 19:00. Naționala lui Edi Iordanescu s-a clasat pe primul loc in grupa E, in timp ce Olanda a mers mai departe de pe locul 3 din grupa D. Presa straina a analizat meciul tricolorilor cu Slovacia, de pe 26 iunie,...…

- Romania a acces in optimile EURO 2024, acolo unde o va intalni pe Olanda. Echipa lui Ronald Koeman nu este in cea mai buna forma, fiind invinsa de Austria in ultimul meci din grupa, scor 3-2. Dupa performanța uluitoare a Romaniei, baieții lui Edi Iordanescu spera la mai mult și cu siguranța vor ține…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) are mai multe motive de bucurie dupa calificarea istorica a Romaniei in optimile Euro 2024. Va incasa o suma importanta din partea UEFA. In optimi, „tricolorii” vor da piept cu Olanda. Egalul cu Slovacia, scor 1-1, a fost suficient pentru ca naționala lui Edi Iordanescu…

- CARAȘ-SEVERIN – Naționala a terminat la egalitate, 1-1 cu Slovacia, și a incheiat grupa E pe primul loc, cu 4 puncte. In celalalt meci al grupei, Belgia-Ucraina a fost 0-0, iar ucrainenii au fost eliminați! Slovacii ne-au condus cu 1-0, dar baieții lui Edi Iordanescu au luptat eroic și au egalat prin…

- Danuț Lupu (57 ani), fost internațional intre 1989 și 1998, membru al generației care a mers la Campionatul Mondial din 1990, considera ca performanța calificarii la un nou turneu final se datoreaza forței colective, nu calitaților individuale ale elevilor lui Edi Iordanescu. ...