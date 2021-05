Stiri pe aceeasi tema

- ”Pasul de descrestere este undeva la 0,2 puncte procentuale. Daca s-ar mentine asa, si speram sa se mentina, putem avea sperante ca in luna mai sa ajungem la 1,5 la mie rata de infectare si atunci sa putem sa luam si alte masuri de relaxare”, a declarat, luni, la Digi 24, Alin Stoica. Prefectul Capitalei…

- Prefectul Capitalei a anunțat ca restaurantele și cinematografele s-ar putea redeschide de luni dimineața daca se menține trendul.„2,98 este rata de infectare și vom aștepta 48 de ore sa vedem daca continua trendul decendent. In maxim 48 de ore ne intrunim in Comitetul pentru Situtații de Urgența și…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a transmis ca, probabil, dupa 24 sau 48 de ore de la scaderea incidentei sub 3 la mia de locuitori va fi convocat Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta pentru a decide daca se impun noi masuri de relaxare a restrictiilor. El se asteapta ca saptamana…

- Carantina de la Timișoara s-a transformat intr-un scandal politic. Raed Arafat, șeful DSU, a decis sa prelungeasca masura pentru trei zile. Propunerea de continuare cu o saptamana a carantinei nu avusese suficiente voturi pentru a fi adoptata in Consiliul Județean pentru Situații de Urgența. Edilul…

- "Atunci cand este considerata necesara carantinarea, indiferent de implicațiile politice și alte aspecte (...) daca vine DSP-ul, INSP-ul și Comitetul Județean pentru Situații de Urgența și spun la rand ca trebuie carantinata o localitate, noi semnam ordinul de

- Autoritatile au anuntat vineri ca incidenta infectarilor in Bucuresti a trecut de 3 la mia de locuitori Astfel, Capitala intra din nou in scenariul rosu. Comitetul pentru Situatii de Urgenta stabileste, in sedinta de sambata, 6 martie, ce masuri vor fi luate.

- Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Tipisca, CMBSU ar putea fi convocat sambata, 6 martie. Scopul este acela de a aplica prevederile legale incidente, respectiv Ordinul 3235 al ministrului Educatiei si Ordinul 93 al ministrului Sanatatii din februarie 2021, a precizat…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, spune ca momentan nu se pune problema unui nou lockdown in Romania. „In primul rand pregatirea este prin a evita apariția valului 3, prin respectarea regulilor, respectarea purtarii maștii, respectarea masurilor care sunt recomandate la…