- In atenția Domnului Nicolae – Ionel CIUCA Prim-Ministrul Romaniei Spre știința Domnului Florin Marian SPATARU Ministrul Economiei Evenimentele declanșate recent in județul Alba, și anume grevele de la Uzina Mecanica din Cugir și Fabrica de Arme Cugir, ne obliga sa va aducem la cunoștința, din nou, ceea…

- Europarlamentarul și fostul președinte al PNL Alba, Mircea Hava a luat poziție in urma grevei muncitorilor de la fabricile din Cugir. Acesta spune ca statul a mai bifat un eșec și ca ar fi cazul sa se inceteze cu numirile cu dedicație in fruntea companiilor de stat. „Protestele din aceste zile ale angajaților…

- Pentru a a treia zi la rand, cei peste 600 de angajați ai Uzinei Mecanice din Cugir, județul Alba, au oprit lucrul și au ieșit in strada nemulțumiți de salariile mult prea mici și de condițiile grele de munca. De data aceasta, s-au reunit intr-un protest comun cu colegii lor de la Fabrica de Arme, potrivit…

- LIVE: Angajații fabricilor de arme și muniție din Cugir și-au unit protestele. Cer salarii decente și condiții mai bune de munca Protestul angajaților de la Uzina Mecanica din Cugir continua și marți. Este a treia zi in care oamenii au ieșit in afara fabricii, nemulțumiți de salarii și condițiile de…

- Foștii directori de la Uzina Mecanica și Fabrica de Arme Cugir au fost schimbați, in urma cu mai bine de doi ani, pe criterii politice, in ciuda eficienței manageriale dovedita de cifre. Aceștia au preluat unitațile cu grave probleme economice (in special Fabrica de Arme) și le-au adus pe profit, cu…

- Comunicat de presa| PSD Alba: Ce pun in tolba lui Moș Craciun managerii liberali de la Uzina Mecanica și Fabrica de Arme Cugir? PSD Alba: Ce pun in tolba lui Moș Craciun managerii liberali de la Uzina Mecanica și Fabrica de Arme Cugir? Foștii directori de la Uzina Mecanica și Fabrica de Arme Cugir au…