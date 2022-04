Mircea Hava: Multinaționalele trebuie să plătească impozite în țările unde își desfășoară activitatea, nu în paradisuri fiscale Mircea Hava: Multinaționalele trebuie sa plateasca impozite in țarile unde iși desfașoara activitatea, nu in paradisuri fiscale ” Nu e o noutate pentru nimeni ca marile corporații incearca, de multe ori, sa profite de orice portița și scapare legislativa pentru a evita taxele și impozitele datorate. Cum nu traim intr-o lume ideala, avem legi care impun aceste taxe și impozite, iar companiile, și in mod special multinaționalele, care activeaza pe intreg mapamondul, […] Citește Mircea Hava: Multinaționalele trebuie sa plateasca impozite in țarile unde iși desfașoara activitatea, nu in paradisuri… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala intensifica, in anul 2022, activitațile de indrumare și asistența in domeniul fiscal, manifestandu-și in acest sens rolul activ pentru sprijinirea contribuabililor in vederea indeplinirii obligațiilor fiscale ce le revin. Astfel, Agenția Naționala de Administrare…

- Astazi, de Ziua Mondiala a Sanatatii, gandurile si recunostinta mea se indreapta catre intregul personal medical din Romania, care, in ultimii 2 ani, a purtat un razboi nemilos! Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- „Țarile europene vor continua sa plateasca gazul rusesc in euro și in dolari cum scrie in contracte”, a declarat cancelarul german Olaf Scholz dupa ultimatumul dat de Vladimir Putin ca incepand de vineri plațile sa fie facute in ruble sau gazul va fi oprit.

- Președintele rus, Vladimir Putin a semnat decretul care obliga „țarile neprietenoase” sa plateasca pentru gazele naturale importate din Rusia in ruble rusești. Astfel, țarile care vor refuza sa faca acest lucru, risca sa ramina fara gaze naturale, intrucit contractele ar urma sa fie reziliate, scrie…

- Kremlinul a reafirmat joi ca tarile „neprietenoase” fata de Moscova, in randul carora a inclus si Bulgaria, vor trebui sa plateasca in ruble gazele naturale livrate de Rusia, dar a promis și ca va cauta o soluție pentru preocuparile manifestate de Serbia legate de decizia anunțata miercuri de Putin,…

- Politia de Frontiera anunta miercuri dimineata ca 28.888 de cetateni ucraineni au intrat in tara marti, in scadere cu 2,5 % fata de ziua precedenta. „In data de 8.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 74.709 de persoane, dintre care 28.888…

- Rompetrol s-a confruntat cu un atac cibernetic complex si, in acest moment, nu functioneaza site-urile companiei si serviciul Fill&Go din benzinarii, potrivit unui comunicat. „In cursul acestei nopti, Rompetrol s-a confruntat cu un atac cibernetic complex. Suntem in permanenta legatura cu Directoratul…

- Presedintele Uniunii Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul”, gl.(r) Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia zilei Direcției Generale de Protecție Interna din MAI. “La multi ani, DGPI!Astazi este ziua Directiei Generale de Protectie Interna din cadrul Ministerului Afacerilor…