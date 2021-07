Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Mircea Hava, fost primar al municipiului Alba Iulia, a declarat recent ca acțiunile din cele 9 luni de cand la primarie s-a instalat o noua echipa au pus „Alba Iulia pe harta orașelor mizere!” și totul din concepția noilor edili ca trebuie sa opresca tot ce s-a facut inainte, sub suspiciunea…

- Evaluarea Naționala 2021: TOPUL ȘCOLILOR din Alba Iulia, dupa mediile de peste 5 la examen Evaluarea Naționala 2021: TOPUL ȘCOLILOR din Alba Iulia, dupa mediile de peste 5 la examen Evaluarea Naționala 2021 s-a incheiat in mod oficial, iar primele rezultate, inainte de depunerea contestațiilor, au fost…

- VIDEO| In acest an se va circula pe autostrada A10 Sebeș-Turda de la Alba Iulia la Aiud, indiferent daca soluția de la alunecarea de teren de la Oiejdea va fi finalizata sau NU! In acest an se va circula pe autostrada A10 Sebeș-Turda de la Alba Iulia la Aiud, indiferent daca soluția de la alunecarea…

- Urmare a instaurarii codului portocaliu de canicula in perioada 24-25 iunie 2021, Primaria muncipiului Alba Iulia, Crucea Rosie Romana Filiala Alba și Direcția de Sanatate Publica Alba au raspuns cu prompitudine, luand masuri imediate pentru protejarea persoanelor vulnerabile. Astfel, Crucea Roșie Romana…

- La data de 21 iunie 2021, in jurul orei 17.40, pe DJ 107C, pe raza localitații Teleac, un barbat de 55 de ani, din municipiul Vulcan, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autovehicul, condus de un barbat, de 34 de ani, din Alba Iulia. In urma accidentului,…

- Direcția de Sanatate Publica Alba a transmis o harta a procentelor de vaccinare din județ. Mai exact, in localitațile care apar marcate cu roșu, un procent infim din locuitori s-au imunizat anti COVID. Dupa cum era de așteptat, municipiul Alba Iulia conduce detașat in topul localitațile in care cetațenii…

- Mircea Hava, despre campania de vaccinare la Alba Iulia: „Succesul unei campanii de vaccinare nu poate fi enunțat in lipsa recunoașterii efortului intens depus de catre personalul medical” Europarlamentarul Mircea Hava a dorit sa transmita faptul ca o campanie de vaccinare nu poate fi numita „de succes”,…

- Gandul unei mini-vacante de weekend prelungit cu prilejul zilei de 1 Mai sau al Sfintelor Pasti este exact ce avem nevoie dupa o perioada incarcata de responsabilitati de la birou si din viata de zi cu zi. O plimbare prin oras, pe la diverse obiective turistice, o vizita in cel mai mare parc, sau o…