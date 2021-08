Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan a fost realeasa vineri presedinta Organizatiei Judetene PNL Sibiu cu 231 voturi, contracandidatul sau, Constantin Sovaiala, obtinand 82 de voturi. "Prietenii liberali sibieni mi-au dovedit astazi, prin vot, increderea lor. Va multumesc tuturor! Si multumesc fiecaruia in parte! Ma onoreaza…

- Ludovic Orban participa, vineri seara, alaturi de Florin Cițu și alți lideri PNL, la alegerile din filiala județeana PNL Sibiu, unde Raluca Turcan candideaza pentru un nou mandat de președinte. Orban le-a readus aminte sibienilor ca Turcan i-a fost ”mana dreapta” și cand a caștigat alegerile…

- Organizatie PNL Sibiu are vineri alegeri interne, incepand cu ora 16.00. In competitie s-au inscris Raluca Turcan care este sustinuta de premierul Florin Citu si Constantin Sovaiala care beneficiaza de sprijinul lui Ludovic Orban. ”Vineri, 6 august 2021, ora 16.00, la Sala Thalia, va avea…

- La conferinta de alegeri a PNL Tulcea, care are loc sambata și la care participa presedintele PNL, Ludovic Orban, dar si premierul Florin Citu, a avut loc un incident, chiar in timp ce la pupitrul de susținere a discursurilor se afla Rareș Bogdan. Europarlamentarul PNL il lauda pe Cițu și…

- "Doamana ministru care regurge la gesturi de violența... Mi-a bagat unghia in mana (...) pentru ca am stat foarte aproape de colegii", susține colegul fostului ministru al Educației. Monica Anisie este noul presedinte al PNL Sector 2, in urma alegerilor care au avut loc luni seara. Anisie, fosta protejata…

- „E o gluma, e o gluma”, a raspuns Orban, intrebat de jurnaliști despre acuzațiile lui Cițu.„Pentru mine democratia este fundamentala, si in societate, si in partid. Cred ca in putine perioade PNL a fost mai democratic decat in perioada in care am condus eu partidul.Dovada cea mai buna este ca se pot…

- Alegerile din Partidul Național Liberal aduc un nou scandal. Fostul ministru al educației, Monica Anisie, care a caștigat conducerea filialei din Sectorul 2, este acuzata de un coleg ca l-ar fi zgariat, fiindca voia sa se asigure ca se numara corect voturile. A fost, de altfel, un scrutin tensionat.…