Mircea Gheorgheosu și-a dat demisia din AUR după ce a fost prins cu droguri în Parlament. Politicianul a fost dus la poliție Mircea Gheorgheosu, membru AUR, a anuntat vineri, 27 august, ca si-a dat demisia din toate functiile pe care le detine in Parlament si in Alianta pentru Unirea Romanilor. Conform unor surse judiciare, Mircea Gheorgheosu a fost dus la Sectia 17 Politie, dupa ce lucratori de la Serviciul de Protectie si Paza (SPP) de la Parlament ar fi gasit asupra sa un plic cu marijuana. "Pana la finalizarea cercetarilor legale asupra faptelor pentru care sunt suspectat, imi dau demisia din toate functiile pe care le detin in Parlament si in partidul Alianta pentru Unirea Romanilor. Raman cu sufletul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

