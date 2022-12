Stiri pe aceeasi tema

- ”Coalitia de Guvernare, prin actuala forma a Proiectului Legii bugetului de stat, subfinanteaza si blocheaza proiectele majore de investitii la nivel local. Resursele financiare ale autoritatilor administratiei publice locale trebuie sa fie proportionale cu competentele prevazute de Constitutie si de…

- Excelenta Sa Sultan Mahomed Majad Al Ali, Ambasadorul Emiratelor Arabe Unite in Romania, a vorbit intr-un interviu acordat ziarului Adevarul despre parteneriatul Romania-UAE și posibile proiecte și investiții viitoare in Romania.

- Constatand importanța demararii proiectului de inființare a unor centre de permanența in vederea degrevarii Unitații de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau, care se confrunta cu o avalanșa de pacienți, din intreg județul, in multe cazuri nefiind vorba de urgențe medicale, coroborat cu un deficit…

- Romania plateste aproape 200 de milioane de euro pe an catre Uniunea Europeana (UE) pentru ambalajele de plastic pe care nu le recicleaza, acestia fiind bani „pe care ii dam pentru ca nu ne facem treaba”, a afirmat miercuri Raul Pop, expert deseuri in cadrul Asociatiei Ecoteca si co-fondator al Coalitiei…

- Contractele comerciale semnate cu Romania asigura in prezent o treime din necesarul de energie electrica al Republicii Moldova, insa țara vecina depinde in mare parte de energia provenind din Transnistria. Ieri a avut loc o intalnire in acest sens, in paralel cu negocierea prelungirii contractelor cu…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, a explicat ca majorarea pensiilor romanilor se va face cu un anumit procent la care „rezista bugetul”.„Nu am cifrele de la Ministerul Finanțelor, va trebui sa vina dl ministru Caciu cu datele pe buget, sa vina cu o proiecție pe buget. Daca nu…

- Proiectele care imbina armonios multiple componente precum apartamentele, spatiile verzi și centrele comerciale devin tot mai populare in Romania, iar dezvoltatorii care lucreaza la asemenea complexuri trebuie sa aiba in vedere tendințele de consum din piața, dar și ritmul de dezvoltare al infrastructurii…

- ”Proiectele importante din domeniul sanatații trebuie realizate in stransa legatura cu profesioniștii care activeaza in spitalele din Romania, pentru identificarea nevoilor reale și adaptarea ghidurilor și a metodologiilor de finanțare in funcție de particularitațile sistemului”, a declarat Ministrul…