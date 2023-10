Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pentru Euronews Romania, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a condamnat ferm recentele atacuri teroriste comise de Hamas in Israel, dar a precizat ca Alianța nu se va implica direct in conflict. Geoana a subliniat rolul influent al Statelor Unite in regiune și relația…

- Kremlinul s-a declarat luni extrem de ingrijorat de evenimentele recente din Israel si din teritoriile palestiniene, avertizand ca situatia ar putea escalada intr-un conflict mai amplu in Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. „Suntem extrem de ingrijorati”, a declarat reporterilor purtatorul de cuvant…

- Autoritațile ruse au testat miercuri, 4 octombrie, sistemele de avertizare publica de urgența in intreaga țara, unele emisiuni de televiziune și radio fiind intrerupte pentru difuzarea de mesaje in care populația a fost indemnata sa ramana calma, relateaza Reuters.Testul, efectuat pentru prima data…

- Pe fondul ingrijorarilor survenite in urma descoperiririi de resturi de drone pe teritoriul Romaniei, la granita cu Ucraina, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, afirma ca nu sunt indicii ca Federatia Rusa ar intentiona sa atace un stat membru al Aliantei. El a dorit sa transmita locuitorilor…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, spune ca nu exista indicii privind o intentie a Rusiei de a ataca un stat membru al aliantei, dar, cu toate acestea, este de inteles ingrijorarea cetatenilor romani care locuiesc in apropierea frontierei dunarene cu Ucraina. Referitor la fragmentele…

- Lipsa de nave a Rusiei si apetitul tot mai scazut al comerciantilor de cereale din Occident pentru a face afaceri cu Moscova se adauga la cresterea costurilor de transport al graului rusesc, intr-un moment in care razboiul din Ucraina s-a extins periculos de aproape de rutele vitale de aprovizionare…

- Presedintele Vladimir Putin a promis sa inlocuiasca graul ucrainean cu transporturi rusesti catre Africa, dupa ce Moscova a pus capat, in iulie, unui aranjament care oferea incarcaturilor alimentare ale Ucrainei o trecere sigura prin Marea Neagra. Moscova a impus o blocada de facto vecinului sau si…

- Analiștii americani au numit trei opțiuni pentru dezvoltarea contraofensivei ucrainene, dintre care cea mai de succes o considera „presiune constanta”, „campanie de suprapunere” și crearea de descoperiri in liniile de aparare ruse, potrivit TIME . Situația din Ucraina favorizeaza in continuare Kievul,…