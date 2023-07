Mircea Geoană: Un Summit transformator, axat pe patru mari direcții Mircea Geoana, secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice, a afirmat, intr-un interviu pentru Agerpres, ca decizia Aliantei Nord-Atlantice privind alocarea a minim 2% pentru Aparare poate fi o sansa de renastere a industriei din acest domeniu pentru Romania si regiunea din care face parte. Totodata, acesta a subliniat faptul ca Summitul NATO de la Vilnius are efect transformator pe patru mari direcții: apararea si descurajarea intregului teritoriu aliat, investițiile suplimentare in Aparare si o baza industriala solida, o noua etapa a relației cu Ucraina, alt nivel al parteneriatelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

