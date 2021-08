Mircea Geoană: Ucraina mai are nevoie de reforme pentru a adera la NATO Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a facut apel la Ucraina sa faca progrese cu reformele interne necesare pentru aderarea la Alianta Nord-Atlantica, a relatat joi agentia de presa Interfax-Ucraina, preluata vineri de Xinhua. Perspectiva aderarii Ucrainei la NATO "a fost confirmata la cel mai inalt nivel politic in cadrul Aliantei", a declarat Geoana pentru Interfax-Ucraina in timpul unei vizite la Kiev. Pentru a ajunge acolo, este nevoie de o combinatie de factori, cum ar fi statutul reformelor necesare intr-o tara candidata si consensul politic, a precizat secretarul general adjunct… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Secretarul general adjunct al NATO le transmite și un mesaj de forța romanilor, in contextul tensionat de la granițele țarii din ultima perioada.

