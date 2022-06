Stiri pe aceeasi tema

- Tarile lumii traiesc o uriasa transformare si este important sa fie gasit drumul corect, iar razboiul pe care Rusia l-a declansat impotriva Ucrainei schimba in mod dramatic si substantial arhitectura de securitate din Europa, a declarat, joi, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, relateaza…

- Razboiul pe care Rusia l-a declansat impotriva Ucrainei schimba in mod dramatic si substantial arhitectura de securitate din Europa, a declarat, joi, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. In același timp, el spune ca aceste schimbari pot aduce și oportunitați pentru Romania, vazuta ca o…

- ”Asteptam decizii importante pentru intarirea Flancului estic” Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. Tarile lumii traiesc o uriasa transformare si este important sa fie gasit drumul corect, iar razboiul pe care Rusia l-a declansat împotriva Ucrainei schimba în mod dramatic…

- Președintele Parlamentului European a declarat vineri, in timpul unei vizite la Kiev, ca cetațenii europeni sunt alaturi de Ucraina și vor ajuta la reconstrucția orașelor și localitaților sale dupa razboiul cu Rusia. Roberta Metsola, care a preluat funcția de președinte al Parlamentului European in…

- Tarile din UE au decis sa dea Comisiei Europene mandatul de a face achizitii comune de gaze, dupa modelul comenzilor de vaccinuri anti-COVID-19, in contextul in care razboiul din Ucraina duce la cresterea preturilor la energie, noteaza AFP.Cei 27 si Comisia „vor colabora de urgenta in ceea ce priveste…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, sambata, ca cel mai probabil conflictul dintre Rusia si Ucraina va mai dura cateva saptamani, pentru ca in acest moment nu se observa o incetinire din parrea Federatiei Ruse. Geoana a precizat ca spera ca va fi posibila o formula diplomatica…

- Romania sprijina aderarea Ucrainei la UE și la NATO, atunci cand condițiile o vor permite, a spus ministrul de Externe Bogdan Aurescu intr-un interviu la CNN. El a vorbit și despre soluțiile pe care le cauta UE de a reduce depedndența energetica de Rusia.

- „Țarile occidentale ajuta Ucraina, dar Kievul inca nu platește pentru asta”, a declarat președintele ucrainean Vladimir Zelenski. „Banii alocați de Europa și alte națiuni sunt cheltuiți doar pentru ajutor umanitar sau pentru arme. Uneori, noi primim arme direct, dar trebuie sa ințelegeți ca totul are…