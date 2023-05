Mircea Geoană: „Știam de câteva luni că vine războiul, dar ucrainenii nu ne-au crezut” - Dezvăluirile Numărului 2 în NATO „Au fost doua momente care ne-au forfecat, unul a fost pandemia. Noi suntem o organizație care lucram cu lucruri foarte sensibile și de asta munca de la distanța nu era atat de mult posibila. Mi-a fost greu, mi-aduc aminte cum ne faceam semne, eu și Stoltenberg, așa, de la un kilometru, ”hei, ce faci?”. Retragerea din Afganistan... a fost greu. Am colegi la NATO care au fost acolo pana in ultima zi și au resimțit personal acel moment foarte complicat. Iar dupa... Pe 24 februarie 2022, cand a inceput razboiul, am fost un pic mai bine pregatiți, pentru ca știam ca vine. Știam de cateva luni de zile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

