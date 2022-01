Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, i-a trimis amenintari fara precedent lui Vladimir Putin, in cazul in care Rusia va ataca militar Ucraina. Fostul lider PSD spune ca atitudinea Moscovei este inacceptabila pentru secolul 21. El precizeaza ca Moscova va trimite in curand țarilor NATO și OSCE ”o solicitare oficiala, prin care le va […] The post Mircea Geoana si NATO, amenintari fara precedent la adresa lui Putin: "Va plati un pret SEVER" first appeared on Ziarul National .